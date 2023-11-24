İşçilerin menemen tepsisi ağır hasarlı binanın kolonundan çıktı

Aksungur, “Bu hatıl binada taşıyıcı eleman değil. Bunlar sadece pencerenin üzerine örülecek perde duvarı tutmak için yapılan içerisinde 4 demir olan bir elemandır. Binanın taşıyıcı unsuruyla alakası yoktur. Böyle bir manzara ile hiç daha önce karşılaşmadım. Şantiyede çalışan işçiler menemen yapmışlardır ya muziplik ya da başka bir grup farkında olmadan pencerenin üzerine koymuşlardır.” ifadelerini kullandı.