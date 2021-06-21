İşinden evine "uçarak" gidiyor

"HER GÜN BUNU YAPIYOR OLMAK BANA VE SPORUMA ÇOK ŞEY KATIYOR"

Türkiye'de wingsuit ve base jump yapan tek sporcu olduğunu söyledi.

Fethiye'nin yaklaşık 30 yıllık hayali teleferiğe genel müdür olarak tecrübeleriyle katkı sunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Koçak, "Teleferik ana istasyonundan Babadağ'a 20-25 dakikada çıkıyorum. Akşam eve giderken yamaç paraşütü ile havalanıp wingsuit atlayışı yapıyorum. 3-4 dakikada yere iniyorum. Her gün bunu yapıyor olmak bana ve sporuma çok şey katıyor" dedi.