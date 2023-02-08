İskenderun Limanı'ndaki yangın ikinci günde de devam ediyor

"TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ"

İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürme çalışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da bilgi verdi. Söndürme çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğine işaret eden Oktay şunları kaydetti:

"Deniz Kuvvetlerimizden denizden de yangının söndürülmesi ile alakalı destek aldık ve sönmek üzereydi. Biraz önce aldığım bilgi, tekrardan hızlandığıyla alakalı. Elimizde kaynaklar var, söndürmeye çalışıyoruz ve inşallah söndürüyor olacağız. Deniz Kuvvetleri de dahil tamamen imkanlar seferber edilmiş durumda."