İskenderun Limanı'ndaki yangın ikinci günde de devam ediyor

Türkiye'nin en büyük 4. limanı olan Hatay'daki İskenderun Limanı'nda çıkan yangın devam ediyor. Söndürme çalışmaları hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Söndürmeye çalışıyoruz ve inşallah söndürüyor olacağız. Deniz Kuvvetleri de dahil tamamen imkanlar seferber edilmiş durumda." dedi.

İskenderun Limanı'ndaki yangın ikinci günde de devam ediyor - 1

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Türkiye'nin 4. büyük limanında Kahramanmaraş'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası yangın çıktı.

İskenderun Limanı'ndaki yangın ikinci günde de devam ediyor - 2

Henüz belirlenemeyen nedenle konteynerlerde çıkan yangın gece boyunca devam etti.

İskenderun Limanı'ndaki yangın ikinci günde de devam ediyor - 3

Limanda, pazartesi günü saat 17.00'de çıkan alevler metrelerce yukarı yükseldi.

İskenderun Limanı'ndaki yangın ikinci günde de devam ediyor - 4

Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından görüldü.

İskenderun Limanı'ndaki yangın ikinci günde de devam ediyor - 5

Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun Limanı'ndaki yangına havadan müdahale edildiğini bildirdi.

İskenderun Limanı'ndaki yangın ikinci günde de devam ediyor - 6

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İskenderun Limanı'nda meydana gelen yangına, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerimize ait uçak ile havadan müdahale edildi." ifadesine yer verildi.

İskenderun Limanı'ndaki yangın ikinci günde de devam ediyor - 7

"TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ"

İskenderun Limanı'ndaki yangın söndürme çalışmalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da bilgi verdi. Söndürme çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğine işaret eden Oktay şunları kaydetti:

"Deniz Kuvvetlerimizden denizden de yangının söndürülmesi ile alakalı destek aldık ve sönmek üzereydi. Biraz önce aldığım bilgi, tekrardan hızlandığıyla alakalı. Elimizde kaynaklar var, söndürmeye çalışıyoruz ve inşallah söndürüyor olacağız. Deniz Kuvvetleri de dahil tamamen imkanlar seferber edilmiş durumda."

İskenderun Limanı'ndaki yangın ikinci günde de devam ediyor - 8

Çevreye yayılması nedeniyle büyüyen yangından yükselen dumanlar, İskenderun ilçesinin birçok noktasından da görülüyor.

İskenderun Limanı'ndaki yangın ikinci günde de devam ediyor - 9

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği bölgede polis ekiplerinin de önlemi sürüyor.

İskenderun Limanı'ndaki yangın ikinci günde de devam ediyor - 10

Limanda tedbir amaçlı ambulanslar da bekletiliyor.

İskenderun Limanı'ndaki yangın ikinci günde de devam ediyor - 11

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, Limak Port Limanı'nda devam eden yangını söndürmek maksadıyla Türk Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın liman üstüne "yangın söndürme topu" attığını kaydetti.

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