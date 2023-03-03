İskenderun'da kuvvetli rüzgar: Depremzedelerin çadırları yıkıldı

GECE SAATLERİNE KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü de rüzgarın gece saatlerine etkisini artırarak devam etmesini beklediklerini, Hatay, Mersin ve Adana'nın kıyı kesimlerinde çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.