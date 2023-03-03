İskenderun'da kuvvetli rüzgar: Depremzedelerin çadırları yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan kuvvetli rüzgarda çadırlar yıkıldı. Meteoroloji, kuvvetli rüzgarın etkisinin gece saatlerine kadar süreceğini duyurdu.

İskenderun'da kuvvetli rüzgar: Depremzedelerin çadırları yıkıldı - 1

Hatay'da gece saatlerinde başlayan rüzgar, etkisini artırarak devam ediyor.

İskenderun'da kuvvetli rüzgar: Depremzedelerin çadırları yıkıldı - 2

İskenderun'da Kahramanmaraş merkezli depremde evleri yıkılan ve hasar görenlerin kaldıkları çadırlardan bazıları, saatte 30 kilometreye ulaşan rüzgarda yıkıldı.

İskenderun'da kuvvetli rüzgar: Depremzedelerin çadırları yıkıldı - 3

Devrilen çadırlardaki eşyalar da sağa sola savruldu.

İskenderun'da kuvvetli rüzgar: Depremzedelerin çadırları yıkıldı - 4

Depremin ardından rüzgarla çadırları yıkılanlar uçuşan çadır ve kıyafetlerini kurtarmaya çalıştı.

İskenderun'da kuvvetli rüzgar: Depremzedelerin çadırları yıkıldı - 5

GECE SAATLERİNE KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü de rüzgarın gece saatlerine etkisini artırarak devam etmesini beklediklerini, Hatay, Mersin ve Adana'nın kıyı kesimlerinde çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

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