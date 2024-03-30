Isparta Belediye başkan adayları kimlerdir? Isparta Belediyesi hangi partide? Isparta Belediye başkanı kimdir?

ISPARTA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Isparta Belediyesi Başkanı Şükrü Başdeğirmen Kimdir?

7 Ocak 1962 yılında Isparta’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Isparta’da tamamladıktan sonra İşletme Fakültesinde okudu ve Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetiminde Yüksek Lisansımı yaptı. 30 yıldır inşaat ve inşaat malzemeleri ticaretiyle uğraşıyor. Aynı zamanda gıda, hayvancılık ve enerji sektöründe de ticari faaliyetlerini sürdürüyor.Bir dönem belediye meclis üyeliği görevinde bulundu. 2001 yılından itibaren Ticaret ve Sanayi Odasında pek çok görevde yer aldım ve 2013 yılından bu yana da Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Dünyanın en büyük iş örgütü Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclis Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi binasının yapımıyla ilgili komitenin başkanlığını yürüttü.Orta derecede İngilizce biliyorum. Evliyim ve 2 çocuk babasıyım.