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Isparta Belediye başkan adayları kimlerdir? Isparta Belediyesi hangi partide? Isparta Belediye başkanı kimdir?

Isparta Belediyesi hangi partide? Isparta Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Isparta Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Isparta Belediyesini hangi parti kazandı ve Isparta Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Isparta yerel seçim sonuçları..

Isparta Belediye başkan adayları kimlerdir? Isparta Belediyesi hangi partide? Isparta Belediye başkanı kimdir? - 1

ISPARTA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Isparta Belediye Başkanlığını 50.394 alınan oy ve %38.04 oy oranı ile AK Parti adayı ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN kazanmıştır.

Isparta Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti 10
  • CHP 1
  • MHP 1
  • İyi Parti 1

TÜRKİYE HABERLERİ

Isparta Belediye başkan adayları kimlerdir? Isparta Belediyesi hangi partide? Isparta Belediye başkanı kimdir? - 2

ISPARTA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Isparta Belediyesi Başkanı Şükrü Başdeğirmen Kimdir?


7 Ocak 1962 yılında Isparta’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Isparta’da tamamladıktan sonra İşletme Fakültesinde okudu ve Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetiminde Yüksek Lisansımı yaptı. 30 yıldır inşaat ve inşaat malzemeleri ticaretiyle uğraşıyor. Aynı zamanda gıda, hayvancılık ve enerji sektöründe de ticari faaliyetlerini sürdürüyor.

Bir dönem belediye meclis üyeliği görevinde bulundu. 2001 yılından itibaren Ticaret ve Sanayi Odasında pek çok görevde yer aldım ve 2013 yılından bu yana da Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Dünyanın en büyük iş örgütü Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclis Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi binasının yapımıyla ilgili komitenin başkanlığını yürüttü.

Orta derecede İngilizce biliyorum. Evliyim ve 2 çocuk babasıyım.
Isparta Belediye başkan adayları kimlerdir? Isparta Belediyesi hangi partide? Isparta Belediye başkanı kimdir? - 3

ISPARTA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Isparta Belediye başkan adayları kimlerdir? Isparta Belediyesi hangi partide? Isparta Belediye başkanı kimdir? - 4

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