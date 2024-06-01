İspiyon cinayetine iyi hal indirimi
Erzurum'da aynı iş yerinde çalıştığı Muhammet Emin Seçer'i (28), üzerinde uyuşturucu çıktığını patronlarına söylediği iddiasıyla bıçaklayıp öldüren Bilal Acar (27) tutuklu yargılandığı davada iyi hal indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 17 Mart 2023’te saat 01.00 sıralarında, Yakutiye ilçesi Dadaşköy Mahallesi'ndeki ekmek fırınında meydana geldi. Hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan Bilal Acar ifadesinin ardından serbest bırakıldı.