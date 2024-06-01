İspiyon cinayetine iyi hal indirimi

"AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemi ile hakkında dava açılan Bilal Acar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Acar ifadesinde, amacının öldürmek olmadığını belirterek, "Öldürmek isteseydim olay yerine silah alıp giderdim. Konuşmak için gittiğimde kendisi bana küfretti, ben de oradaki bıçakla korkutmak istedim. Ambulans gelene kadar da orada bekledim. Sonra da uzaklaştım" diye konuştu.