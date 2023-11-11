İsrail hastaneleri hedef alıyor: Hava bombardımanı yoğunlaştı
Gazze'de 36 gündür süren savaşta hastaneler artık sıradan hedefler haline geldi. İsrail ordusu peş peşe hastane yerleşkelerini bombaladı. Sokak çatışmalarının sesi hasta odalarından duyulur oldu. İsrail kara birlikleri Gazze merkezine yaklaştıkça kente yönelik hava bombardımanı da yoğunlaştı.
Elektrik ve suyun tamamen kesildiği Endonezya Hastanesinde artık ameliyat yapılamıyor. Bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa'nın yerleşkesine top ve havan atışları yapıldı.