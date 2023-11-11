İsrail hastaneleri hedef alıyor: Hava bombardımanı yoğunlaştı

İsrail'e bir çağrı da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi. İsrail'in terör saldırıları karşısında kendini savunma hakkını desteklediklerini belirten Macron, yine de hiçbir şeyin Gazze'deki bebek ölümlerini meşrulaştırmayacağını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı, İsrail'e "Gazze bombardımanını durdur" diye seslendi.