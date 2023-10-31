İsrail’in Gazze saldırıları İncirlik esnafını olumsuz etkiledi
Adana’da Türk-ABD ortak savunma tesisi olan İncirlik Üssü’nün yer aldığı İncirlik Mahallesi esnafı, İsrail ve ABD protestoları nedeniyle iş yapamaz hale geldi. Bölge halkı tarafından “Küçük Amerika” olarak nitelendirilen mahalle, ABD askerlerinin üs dışına çıkmasının yasaklanması sonrası sessizliğe büründü.
ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı 39’uncu Kanat Komutanlığı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı’nın konuşlu olduğu İncirlik Üssü’nün yer aldığı İncirlik Mahallesi esnafı, Körfez Savaşı ve ABD’nin Irak işgali döneminde 20 bini aşkın yabancı askerin bulunması nedeniyle altın çağını yaşadı.Dericiler, halıcılar, kuyumcular, hediyelik eşya satan iş yerleri ile lüks eğlence mekanlarının yer aldığı İncirlik Mahallesi’ndeki esnafın, 2002’de asker sayısının azaltılmasıyla birlikte işleri sekteye uğradı.