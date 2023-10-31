Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

İsrail’in Gazze saldırıları İncirlik esnafını olumsuz etkiledi

Adana’da Türk-ABD ortak savunma tesisi olan İncirlik Üssü’nün yer aldığı İncirlik Mahallesi esnafı, İsrail ve ABD protestoları nedeniyle iş yapamaz hale geldi. Bölge halkı tarafından “Küçük Amerika” olarak nitelendirilen mahalle, ABD askerlerinin üs dışına çıkmasının yasaklanması sonrası sessizliğe büründü.

İsrail’in Gazze saldırıları İncirlik esnafını olumsuz etkiledi - 1

ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı 39’uncu Kanat Komutanlığı ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı’nın konuşlu olduğu İncirlik Üssü’nün yer aldığı İncirlik Mahallesi esnafı, Körfez Savaşı ve ABD’nin Irak işgali döneminde 20 bini aşkın yabancı askerin bulunması nedeniyle altın çağını yaşadı.

Dericiler, halıcılar, kuyumcular, hediyelik eşya satan iş yerleri ile lüks eğlence mekanlarının yer aldığı İncirlik Mahallesi’ndeki esnafın, 2002’de asker sayısının azaltılmasıyla birlikte işleri sekteye uğradı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İsrail’in Gazze saldırıları İncirlik esnafını olumsuz etkiledi - 2

Adanalıların yanı sıra turistlerin de alışverişe ve gezmeye geldiği mahallede 2011’de DAEŞ tehlikesi nedeniyle ABD’li askerlerin üs dışına çıkmasının yasaklanmasıyla tam anlamıyla hareketlilik son buldu. Mahallede yüzlerce esnaf kepenk kapattı.

İsrail’in Gazze saldırıları İncirlik esnafını olumsuz etkiledi - 3

İSRAİL’İN GAZZE SALDIRILARI İŞLERİ DURDURDU

ABD’li askerlerin üsten çıkmasına 21 Ocak 2023’te yeniden izin verildi.

Haberi alan esnaf, iş yerlerinin kepenklerini açtı. Esnaf, bakımsız kalan iş yerlerine yatırım yapıp yeniden düzenleyerek işbaşı yaptı.
İsrail’in Gazze saldırıları İncirlik esnafını olumsuz etkiledi - 4

İşlerini yoluna koyan esnafı bu kez de İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları etkiledi.

Askerlerin üsten çıkması yeniden yasaklanınca ve protestolar da artınca esnaf iş yapamaz hale geldi.
İsrail’in Gazze saldırıları İncirlik esnafını olumsuz etkiledi - 5

Mahallede giyim mağazası işleten Mürsel Gürbüz, “Burada hepimiz evimizi, arabamızı satıp iş yerlerimizi yeniledik. Borca girenler oldu. Tekrar yaşanan bu gelişmeler bizi çok kötü etkiledi.” dedi.

İsrail’in Gazze saldırıları İncirlik esnafını olumsuz etkiledi - 6

Gürbüz, “Protestoculara da hak veriyoruz biz de aynı görüşü ve davayı savunuyoruz ama herkes işinin, gücünün derdinde.” ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER