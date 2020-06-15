İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğunluk

Corona virüs nedeniyle 16 Mart 2020 tarihinden itibaren tutuklu ve acil işler haricinde duruşmaları erteleyen ve nisan ayında da nöbet sistemine geçen İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğunluk başladı. Özellikle icra mahkemeleri önündeki avukat ve vatandaş yoğunluğu dikkat çekti. Adliyeye konulan uyarılara rağmen zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

DHA 15.06.2020 - 13:24

İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğunluk - 1
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı, corona virüs öncesi normal yoğunluğuna geri döndü. 15 Haziran'a kadar ara verilen duruşmaların başlamasıyla bugün özellikle icra mahkemeleri önünde yoğunluk gözlendi.
İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğunluk - 2
Corona virüs tedbirleri kapsamında, icra mahkemeleri memurları kalem önüne konulan bankoların arkasından vatandaş ve avukatların işlemlerini gerçekleştirdi.
İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğunluk - 3

ZAMAN ZAMAN SOSYAL MESAFEYE UYULMADI

Adliyeye sosyal mesafe kurallarını hatırlatan ekranlar ve etiketler konularak 1,5 metrelik mesafe kuralı hatırlatılırken zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.
İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğunluk - 4
İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğunluk - 5

GİRİŞTE ATEŞ ÖLÇÜMÜ

Maskesiz adliyeye giriş yapılamazken, adliye giriş kapılarında ateş ölçümü ise devam etti.
İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğunluk - 6

ADLİYEYE GELENLERE EL DEZENFEKTANI SIKILIYOR

Ayrıca temizlik görevlileri tarafından adliyeye giriş yapan herkese el dezenfektanı sıkıldı. İstanbul Barosu görevlileri de adliye önünde avukatlara maske dağıtıp dezenfentan sıktı.
İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğunluk - 7
İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğunluk - 8
İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğunluk - 9
İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğunluk - 10
İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğunluk - 11
İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğunluk - 12
İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğunluk - 13
İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğunluk - 14
İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğunluk - 15
İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğunluk - 16

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