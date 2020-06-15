Corona virüs nedeniyle 16 Mart 2020 tarihinden itibaren tutuklu ve acil işler haricinde duruşmaları erteleyen ve nisan ayında da nöbet sistemine geçen İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğunluk başladı. Özellikle icra mahkemeleri önündeki avukat ve vatandaş yoğunluğu dikkat çekti. Adliyeye konulan uyarılara rağmen zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.
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DHA 15.06.2020 - 13:24
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı, corona virüs öncesi normal yoğunluğuna geri döndü. 15 Haziran'a kadar ara verilen duruşmaların başlamasıyla bugün özellikle icra mahkemeleri önünde yoğunluk gözlendi.
Corona virüs tedbirleri kapsamında, icra mahkemeleri memurları kalem önüne konulan bankoların arkasından vatandaş ve avukatların işlemlerini gerçekleştirdi.
ZAMAN ZAMAN SOSYAL MESAFEYE UYULMADI
Adliyeye sosyal mesafe kurallarını hatırlatan ekranlar ve etiketler konularak 1,5 metrelik mesafe kuralı hatırlatılırken zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.
GİRİŞTE ATEŞ ÖLÇÜMÜ
Maskesiz adliyeye giriş yapılamazken, adliye giriş kapılarında ateş ölçümü ise devam etti.
ADLİYEYE GELENLERE EL DEZENFEKTANI SIKILIYOR
Ayrıca temizlik görevlileri tarafından adliyeye giriş yapan herkese el dezenfektanı sıkıldı. İstanbul Barosu görevlileri de adliye önünde avukatlara maske dağıtıp dezenfentan sıktı.
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