İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde tahliye seferberliği

Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nin yaşlı bakımevi kısmında çıkan yangın hızla ilerleyip çatıyı sardı. Kendi imkanlarıyla hastaneden çıkamayacak çok sayıda yaşlı, görevlilerin yardımıyla hastaneden çıkarıldı. Kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 04.08.2022 - 17:47

İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde tahliye seferberliği - 1

Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nin çatısındaki yangın kontrol altında. 

NTV EKİBİ OLAY YERİNDE 

İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde tahliye seferberliği - 2

Hastanenin yaşlı bakımevi kısmında çıkan yangında alevler hızla yayılarak çatıyı sardı.

İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde tahliye seferberliği - 3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde tahliye seferberliği - 4

Yangına müdahaleden önce bakımevinde bulunan çok sayıda yaşlının tahliyesi için seferberlik başladı.

İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde tahliye seferberliği - 5

Görevliler, bazı yaşlıları tekerlekli sandalyede bazılarını ise kucaklarına alarak dumanların sardığı binadan çıkarmaya çalıştı.

İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde tahliye seferberliği - 6

NTV canlı yayınına katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yaklaşık 100 yaşlının tamamının tahliye edildiğini söyledi.

İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde tahliye seferberliği - 7

Hastane Başhekimi ise olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bilgisini verdi.

İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde tahliye seferberliği - 8

80'e yakın hasta başka hastanelere sevk edilirken itfaiye ekipler, yangını kontrol altına aldı.

İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde tahliye seferberliği - 9

İşte olay yerinden yangından sonra Balıklı Rum Hastanesi'nin hali...

İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde tahliye seferberliği - 10
İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde tahliye seferberliği - 11
İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde tahliye seferberliği - 12
İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde tahliye seferberliği - 13
İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde tahliye seferberliği - 14
İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde tahliye seferberliği - 15

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