İstanbul barajlarında son durum | Doluluk oranı yüzde 55’in üzerine çıktı
İstanbul’da 2023’ün son günlerinin yağışlı geçmesinin de etkisiyle barajlardaki doluluk oranındaki artış sürüyor. İSKİ verilerine göre; İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 55,31 olarak ölçüldü. Bu oran, geçen aylarda yüzde 16’ya kadar düşmüştü.
İstanbul’da kurak geçen yaz ve sonbahar mevsimlerinin ardından, kasım ayında başlayan yağmurlarla birlikte dolmaya başlayan baraj göllerindeki su seviyesi hızla yükselmeye devam ediyor.