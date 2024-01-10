İstanbul barajlarında son durum | Doluluk oranı yüzde 55’in üzerine çıktı

İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde bugün itibariyle yüzde 55,31’e kadar yükselen baraj doluluk oranları, 1 ay önce yüzde 52,11, 2 ay önce yüzde 31,03, 3 ay önce ise yüzde 18,59 olarak ölçülmüştü.

Barajların ortak doluluk oranları geçen aylarda yüzde 16’ya kadar gerilemişti.