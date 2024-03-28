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İstanbul Belediye başkan adayları kimlerdir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi hangi partide? İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı kimdir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Büyükşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Büyükşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 yerel seçim sonuçları..

İstanbul Belediye başkan adayları kimlerdir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi hangi partide? İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 1

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesini 4.171.118 alınan oy ve  %48.80 oy oranı ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu kazanmıştır.

İstanbul Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti 24
  • CHP 14
  • MHP 1

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul Belediye başkan adayları kimlerdir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi hangi partide? İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 2

İSTANBUL BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Kimdir?


Ekrem İmamoğlu, 1970 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesi Cevizli köyünde doğdu. Trabzon Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nü bitirdi. Lisans eğitiminin ardından aynı üniversitede İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans eğitimi aldı.

Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı.

1992 yılında, henüz yüksek lisans öğrencisiyken aile şirketinde çalışmaya başladı. Ardından grup şirketlerinin yönetimini üstlendi; konut ve kentsel planlama projeleri yürüttü. Bu aşamalarda karşılaştığı yerel siyaset kaynaklı sorunların çözümü amacıyla siyasete girmeye karar verdi.

2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katıldı, Beylikdüzü İlçe Örgütü’nün üyesi oldu. O yıl yapılan yerel seçimin ardından CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’na seçildi.

Beş yıl boyunca ilçe örgütünü büyüten ve aktif hale getiren bir ilçe başkanlığının ardından, 2013 sonunda ön seçimle CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı gösterildi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu.

2014 - 2019 yılları arasında Beylikdüzü ilçesinin çehresini değiştiren çok sayıda projeyi hayata geçirdi. 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı gösterilen İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Ekrem İmamoğlu, 1988 yılından beri İstanbul’da yaşıyor.
İstanbul Belediye başkan adayları kimlerdir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi hangi partide? İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 3

İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

İstanbul Belediye başkan adayları kimlerdir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi hangi partide? İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 4

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