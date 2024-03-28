İstanbul Belediye başkan adayları kimlerdir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi hangi partide? İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı kimdir?

İSTANBUL BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Kimdir?

Ekrem İmamoğlu, 1970 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesi Cevizli köyünde doğdu. Trabzon Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nü bitirdi. Lisans eğitiminin ardından aynı üniversitede İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans eğitimi aldı.Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı.1992 yılında, henüz yüksek lisans öğrencisiyken aile şirketinde çalışmaya başladı. Ardından grup şirketlerinin yönetimini üstlendi; konut ve kentsel planlama projeleri yürüttü. Bu aşamalarda karşılaştığı yerel siyaset kaynaklı sorunların çözümü amacıyla siyasete girmeye karar verdi.2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katıldı, Beylikdüzü İlçe Örgütü’nün üyesi oldu. O yıl yapılan yerel seçimin ardından CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’na seçildi.Beş yıl boyunca ilçe örgütünü büyüten ve aktif hale getiren bir ilçe başkanlığının ardından, 2013 sonunda ön seçimle CHP Beylikdüzü Belediye Başkan adayı gösterildi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı oldu.2014 - 2019 yılları arasında Beylikdüzü ilçesinin çehresini değiştiren çok sayıda projeyi hayata geçirdi. 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı gösterilen İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Ekrem İmamoğlu, 1988 yılından beri İstanbul’da yaşıyor.