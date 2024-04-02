İstanbul Beşiktaş'ta yangın faciası: 29 ölü

İmamoğlu, yapının eski olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yangınla ilgili tabii şu anda hiçbir sorun yok, söndürüldü, kontrol altında. Umut ederim daha fazla can kaybı olmaz. Hepimizin başı sağ olsun. Temennimiz daha fazla can kaybı haberi almamak. Şu anda süreci takip ediyoruz. Burada ilerleyen zaman diliminde bir gelişme olursa da sizlerle paylaşırız. Yangın çıkan katta çok miktarda inşaat ve yapı malzemesinin dağınık bir şekilde kümeli olduğunu daire başkanımız ve diğer yetkili arkadaşlar iletti."