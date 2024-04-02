İstanbul Beşiktaş'ta yangın faciası: 29 ölü
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 16 katlı binanın bodrum katındaki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. İstanbul Valisi Davut Gül, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, yaşamını yitirenlerin tadilat için çalışan kişiler olduğunu söyledi. Vali Gül, "Gece kulübünün 1987'de aldığı bir ruhsat var, 2018 yılında da ruhsat yenilenmiş." diye konuştu. Yangına ilişkin başlatılan soruşturmada, İşletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2. katında faaliyet gösteren "Masquerade Club" isimli gece kulübünde öğle saatlerinde tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.