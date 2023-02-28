İstanbul deprem risk haritası 2023: İstanbul'da en sağlam ve riskli ilçeler hangileri?

Olası İstanbul depreminde hangi ilçelerin sağlam veya riskli olduğu, İstanbul'da yaşayan binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Deprem uzmanları ise bu konu hakkında açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Uzman isimlerden Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul'daki en sağlam zeminli ve riskli ilçeleri açıkladı. İşte ayrıntılar.
İstanbul depremi ile ilgili konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, en sağlam ve en riskli ilçeleri açıkladı. Parsel bazında yersel değişimler olduğunu ifade eden Ersoy, "Benim söylemimden yola çıkarak ben sağlam yerde oturuyorum diyemezsiniz" dedi.
İşte Prof. Dr Ersoy'a göre İstanbul'un en sağlam ve riskli ilçeleri;
Şile
Çekmeköy
Beykoz
Ümraniye
Kadıköy
Ataşehir
Sultanbeyli (Yüksek kesimleri iyi)
Sancaktepe (Yüksek kesimleri iyi)
Maltepe
Pendik
Kartal
(Bu ilçelerin sahil kesimleri iyi değil, iç kesimleri iyi.)
Büyükçekmece
Küçükçekmece
Avcılar
Zeytinburnu
Esenler
Bağcılar
Fatih
Beylikdüzü
Bakırköy
Güngören
Esenyurt
Herkes tarafından merak edilen, 'Kahramanmaraş'taki depremler İstanbul depremini etkiliyor mu?' sorusuna cevap veren Ersoy şunları söyledi;
"Bu büyük depremler olmasaydı bile Foça ve Düzce depremi yaşanacaktı. Çünkü bu depremlerin mekanizması farklı. Ege Bölgesi'nde Deprem mekanizmaları farklı çalışır. İstanbul depremini öne çekmesi mümkün değil.
Her 2 günde bir 4 büyüklüğünü aşan depremler oluyordu. Biz 4 büyüklüğündeki depremi ayakta bile hissederiz. 5 büyüklüğündeki deprem enerji olarak ondan 30 kat fazla olduğu için çok bariz hissederiz. 5.5'i geçerse hasar da verebiliyor. Çok hassas insanlar bazen 3 ve 3.5 büyüklüğündeki depremi hissedebiliyor"