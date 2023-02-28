İstanbul deprem risk haritası 2023: İstanbul'da en sağlam ve riskli ilçeler hangileri?

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Herkes tarafından merak edilen, 'Kahramanmaraş'taki depremler İstanbul depremini etkiliyor mu?' sorusuna cevap veren Ersoy şunları söyledi;



"Bu büyük depremler olmasaydı bile Foça ve Düzce depremi yaşanacaktı. Çünkü bu depremlerin mekanizması farklı. Ege Bölgesi'nde Deprem mekanizmaları farklı çalışır. İstanbul depremini öne çekmesi mümkün değil.



Her 2 günde bir 4 büyüklüğünü aşan depremler oluyordu. Biz 4 büyüklüğündeki depremi ayakta bile hissederiz. 5 büyüklüğündeki deprem enerji olarak ondan 30 kat fazla olduğu için çok bariz hissederiz. 5.5'i geçerse hasar da verebiliyor. Çok hassas insanlar bazen 3 ve 3.5 büyüklüğündeki depremi hissedebiliyor"