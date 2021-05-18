İstanbul, Fatih'te kolonları çatlayan bina boşaltıldı

Fatih'te 4 katlı binanın kolonlarında çatlaklar oluştu. Dış cephesindeki sıvaların da döküldüğü binada oturanlar tahliye edildi.

DHA 18.05.2021 - 14:41

İstanbul, Fatih'te kolonları çatlayan bina boşaltıldı - 1
İstanbul, Fatih'te kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı.
İstanbul, Fatih'te kolonları çatlayan bina boşaltıldı - 2
Ayvansaray Mahallesi Sulu Sokak'taki 4 katlı apartmanda oturan bina sakinleri çatırtı sesleri duymaları üzerine kendilerini dışarıya attı.
İstanbul, Fatih'te kolonları çatlayan bina boşaltıldı - 3
İhbar üzerine olay yerine, polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İstanbul, Fatih'te kolonları çatlayan bina boşaltıldı - 4
Kolanlarında çatlaklar oluşan, dış cephesindeki sıvaların bir bölümü dökülen bina tahliye edildi.
İstanbul, Fatih'te kolonları çatlayan bina boşaltıldı - 5
Binanın tahliye edilmesinin ardından, sokak şerit çekilerek kapatıldı.
İstanbul, Fatih'te kolonları çatlayan bina boşaltıldı - 6
Ekiplerin binadaki çalışmaları devam ediyor.
İstanbul, Fatih'te kolonları çatlayan bina boşaltıldı - 7
İstanbul, Fatih'te kolonları çatlayan bina boşaltıldı - 8

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