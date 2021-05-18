İstanbul, Fatih'te kolonları çatlayan bina boşaltıldı

Fatih'te 4 katlı binanın kolonlarında çatlaklar oluştu. Dış cephesindeki sıvaların da döküldüğü binada oturanlar tahliye edildi. İstanbul, Fatih'te kolonlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı. Ayvansaray Mahallesi Sulu Sokak'taki 4 katlı apartmanda oturan bina sakinleri çatırtı sesleri duymaları üzerine kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine, polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kolanlarında çatlaklar oluşan, dış cephesindeki sıvaların bir bölümü dökülen bina tahliye edildi. Binanın tahliye edilmesinin ardından, sokak şerit çekilerek kapatıldı. Ekiplerin binadaki çalışmaları devam ediyor.