İstanbul, Hatay ve Mersin'deki kiliselerde Noel ayini yapıldı

Beyoğlu'nda Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.
Saint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı.
Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.
Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.
İskenderun Ortodoks Kilisesi'ndeki ayinde konuşan peder Dimitri Yıldırım, Noel Bayramı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Noel Bayramı'nın tüm dünyaya barış getirmesini dileyen Yıldırım, "Özellikle Türkiyemize, devletimize, milletimize huzur, barış, bolluk, kardeşlik, mutluluk getirmesini dilerim" dedi.
Kilisesinin ışıklarla süslendiği ayinde mumlar yakılarak, dualar edildi.
Ayine, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı ve Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven de katıldı.
Antakya Ortodoks Kilisesi'ndeki ayini ise kilisenin ruhani lideri Jan Delüller ile rahip Dimitri Doğum yönetti. Ayinde ilahiler okundu, mumlar yakılarak dua edildi.
Ayin sonunda kilise bahçesinde havai fişek gösterisi sunuldu.
Rahip Doğum, ayin sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, ayine her din ve mezhepten çok sayıda kişinin katıldığını söyledi.
Noel Bayramı'nın önemini anlatan Doğum, tüm dünyaya barış, sevgi ve kardeşlik getirmesini diledi.
Öte yandan, İskenderun Katolik Kilisesi'nde de ayin düzenleneceği belirtildi.
Mersin'deki Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde de Noel dolayısıyla ayin yapıldı.
Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan ve ışıklarla donatılan kilisedeki ayini, rahip Francis Dondu yönetti.
Ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okuyan Hristiyan vatandaşlar, mum yakıp dualar etti.
Tarihi kilisedeki ayinin sonunda katılımcılar birbirlerine sarılarak Noel'i kutladı.
Ayine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı.
Seçer, yaptığı konuşmasında, birlik ve beraberlik mesajı verdi.