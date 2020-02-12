İstanbul Havalimanı, Türkiye’nin 82’nci ili gibi

İstanbul Havalimanı ağırladığı yolcu sayısı, tüketim rakamları, mağazaları ve bir şehirde olması gereken tüm kurumların bulunmasıyla Türkiye'nin adeta 82. ili gibi hizmet veriyor. Günlük ortalama 200 bin yolcu ve 1200 uçak ağırlayan İstanbul Havalimanı otel, sağlık merkezleri, eczaneler de dahil birçok kuruluşun yer almasıyla orta büyüklükteki bir kentten farksız olmasıyla da dikkat çekiyor.

DHA 12.02.2020 - 11:18





İstanbul Havalimanı'nda bir şehirde olması gereken birçok kuruluş yolculara 24 saat süresince kesintisiz hizmet veriyor.



İstanbul Havalimanı işletmecisi olan İGA bünyesinde 6 bin 764 kişi çalışıyor. İGA bünyesinde 4 bin 90 güvenlik personeli ve yaklaşık 2 bin de polis görev alıyor.

Havalimanı; havayolu şirketleri, yer hizmetleri kuruluşları, kamu kurumları, ticari kuruluşlar, temsil gözetim şirketleri ile binlerce çalışanı içinde barındırıyor.

İstanbul Havalimanı’nda, birbirinden farklı konseptlerde Türk ve dünya mutfağından kafe ve restoranlar yer alıyor. Fırın ve unlu mamul servis

eden pastane ve kafeler, barlar, yemek restoranları, kahve zincirleri, fast-food restoranları ve yolculara paket servisi yapan büfe

tarzı yeme-içme noktaları bulunuyor.

İstanbul Havalimanı'nda, moda ve aksesuardan, mücevher ve saat markalarına; çocuk giyimden oyuncağa, ev tekstilinden elektronik ürünlere kadar tüm yolcuların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yerli ve yabancı markalar yer alıyor.

74 hava yolu şirketinin uçuş yaptığı İstanbul Havalimanı’nda 156 adet perakende mağazası, 479 da bilet satış ofisi ve depo alanları yer alıyor.

Yeme İçme sektöründe 67 marka, Dutyfree de ise 93 marka bulunuyor.