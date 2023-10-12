İstanbul Havalimanı’nda 10 bin 300 adet tilki kuyruğu ele geçirildi

Operasyon neticesinde 1 milyon 236 bin Türk Lirası değerinde olduğu belirlenen toplam 10 bin 300 adet tilki kuyruğu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ettiği öğrenildi.