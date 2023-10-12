İstanbul Havalimanı’nda 10 bin 300 adet tilki kuyruğu ele geçirildi
Gümrük polislerinin, havalimanlarındaki denetimleri sürüyor. İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda, Moskova’dan gelen iki yolcunun valizinden, piyasa değeri 1 milyon 236 bin lira olan 10 bin 300 adet tilki kuyruğu ele geçirildi.
İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmalarında, Moskova’dan gelen Özbekistan ve Yunanistan uyruklu iki yolcu takibe alındı.