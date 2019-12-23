İstanbul Havalimanı'nda 50 milyonuncu yolcuya Erdoğan'dan plaket

Türk Havayolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ise tüm aile üyelerine 1 yıl içerisinde kullanılmak üzere gidiş-dönüş yurt dışı 4 kişilik bilet verdi.



50 milyonuncu yolcu olmanın kendileri için sürpriz olduğunu belirten aile üyeleri, hediyelerle ilgili mutluluklarını dile getirerek New York’a uçmak üzere uçağa bindi.