İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili yoğunluğu erken başladı

Bayram tatilini memleketi Erzurum'da geçireceğini ifade eden Akif Gören "Tatil 9 gün ama benim 11 günlük tatilim var. Erzurum’a gidiyorum, sağlık çalışanıyım. Biletimi de önceden aldığım için hiçbir problem olmadı" dedi.