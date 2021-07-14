İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili yoğunluğu erken başladı
Bu yıl 20 Temmuz salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirmek istemeyenler için tatil hazırlığı başladı. Bayram tatilinin dokuz gün olacağının açıklanmasının ardından tatile gidecek vatandaşlar havalimanında yoğunluk oluşturdu.
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DHA 14.07.2021 - 15:41
Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından, memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen yolcular İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.
Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yolcu sayısı artmaya başladı.
Güvenlik kontrolünün ardından terminale giriş yapan yolcular, bilet ve valiz işlemleri için özellikle iç hat kontuarlarında yoğunluk oluşturdu.
Bayram tatilini memleketi Erzurum'da geçireceğini ifade eden Akif Gören "Tatil 9 gün ama benim 11 günlük tatilim var. Erzurum’a gidiyorum, sağlık çalışanıyım. Biletimi de önceden aldığım için hiçbir problem olmadı" dedi.
Çocuklarıyla birlikte Mardin’e giden Tenzile Toprak ise, "Annem rahatsızdı, onu görmeye gidiyoruz. Bayramı da fırsat bildik. Mardin’e gidiyoruz. Fiyatlar da çok yüksekti" şeklinde konuştu.
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