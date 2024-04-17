İstanbul Havalimanı’nı evi yapmıştı: İranlı akademisyene bir ret daha
Kanada’da oturum süresinin dolmasının ardından yaptığı vize başvurusu reddedilen ve İran’a dönmek istemediği için yaklaşık 2 aydır İstanbul Havalimanı’nda kalan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kavani bir aydır Silivri’deki geri gönderme merkezinde kalıyor. Bu süreçte Kanada’ya bir vize başvurusu daha yapan İranlı akademisyenin bu başvurusunun da reddedildiği öğrenildi.
İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, Kanada’nın Toronto şehrinde yaşıyordu.
Kaviani, oturum süresinin dolmasının ardından vize başvurusunda bulunmak üzere ülkesi İran’a geri döndü.Kaviani, buradan Kanada’ya dönmek için vize başvurusunda bulunmuştu.