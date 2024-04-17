İstanbul Havalimanı’nı evi yapmıştı: İranlı akademisyene bir ret daha

Kanada’da oturum süresinin dolmasının ardından yaptığı vize başvurusu reddedilen ve İran’a dönmek istemediği için yaklaşık 2 aydır İstanbul Havalimanı’nda kalan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kavani bir aydır Silivri’deki geri gönderme merkezinde kalıyor. Bu süreçte Kanada’ya bir vize başvurusu daha yapan İranlı akademisyenin bu başvurusunun da reddedildiği öğrenildi.

İstanbul Havalimanı’nı evi yapmıştı: İranlı akademisyene bir ret daha - 1

İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, Kanada’nın Toronto şehrinde yaşıyordu.

Kaviani, oturum süresinin dolmasının ardından vize başvurusunda bulunmak üzere ülkesi İran’a geri döndü.

Kaviani, buradan Kanada’ya dönmek için vize başvurusunda bulunmuştu.

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İstanbul Havalimanı’nı evi yapmıştı: İranlı akademisyene bir ret daha - 2

İranlı akademisyen vize başvurusundan ret cevabı aldı ve bunun üzerine geçtiğimiz ocak ayında Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı.

Ancak vize reddi alan akademisyen, Kanada’ya gidemedi, ülkesine de gitmek istemeyince İstanbul Havalimanı’nda yaşamaya başlamıştı.

İstanbul Havalimanı’nı evi yapmıştı: İranlı akademisyene bir ret daha - 3

İki ay boyunca havalimanında yaşayan Kaviani, havalimanından çıkartılarak Silivri’deki geri gönderme merkezine teslim edildi.

İstanbul Havalimanı’nı evi yapmıştı: İranlı akademisyene bir ret daha - 4

KANADA YİNE KABUL ETMEDİ

Silivri’de bulunan Göç İdaresi Başkanlığı’na bağlı geri gönderme merkezine götürülen İranlı akademisyen bir aydır burada kalıyor.

İstanbul Havalimanı’nı evi yapmıştı: İranlı akademisyene bir ret daha - 5

Yetkililer akademisyenin durumu konusunda İran ve Kanadalı ilgililer ile bir görüşme yaptı.

Kanada, İranlı Dr. Shiva Kaviani’nın yeniden yaptığı vize başvurusunu kabul etmedi.

İstanbul Havalimanı’nı evi yapmıştı: İranlı akademisyene bir ret daha - 6

Akademisyen ise ülkesi İran’a geri dönmek istemediğini yetkililere bildirdi.

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