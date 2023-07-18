İstanbul için “Bodrum” önerisi (Sıcak hava dalgalarına karşı nasıl önlem alınabilir?)

Sıcak hava dalgalarının doğanın bir kanunu olduğunu söyleyen Kadıoğlu, “Normali anormali yoktur, bunlar her yaz olan şeylerdir. Burada anormal olan şey, bizim buna göre yaşamımızı düzenlemememiz, buna göre tedbir almamamız, milleti buna göre eğitmememiz.” dedi.