İstanbul için “Bodrum” önerisi (Sıcak hava dalgalarına karşı nasıl önlem alınabilir?)
Türkiye bir kez daha aşırı sıcakları bekliyor. Sıcak hava Çarşamba gününden itibaren kendisini hissettirecek. İstanbul da sıcak havanın etkili olacağı noktalardan biri. İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sıcak havalar nedeniyle üst katlarda yaşayan yaşlı, çocuk, obez ve yatalak kişilerin korunması gerektiğini söyledi. Kadıoğlu’nun bir de önerisi var. Kadıoğlu, İstanbul’da da binaların Bodrum örneğinde olduğu gibi açık renklere boyanması gerektiğini söyledi.
Geçen hafta başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için 19 Temmuz Çarşamba gününden itibaren yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. İstanbul’da hava sıcaklığı 35 dereceyi görecek.