İstanbul için “Bodrum” önerisi (Sıcak hava dalgalarına karşı nasıl önlem alınabilir?)

Türkiye bir kez daha aşırı sıcakları bekliyor. Sıcak hava Çarşamba gününden itibaren kendisini hissettirecek. İstanbul da sıcak havanın etkili olacağı noktalardan biri. İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sıcak havalar nedeniyle üst katlarda yaşayan yaşlı, çocuk, obez ve yatalak kişilerin korunması gerektiğini söyledi. Kadıoğlu’nun bir de önerisi var. Kadıoğlu, İstanbul’da da binaların Bodrum örneğinde olduğu gibi açık renklere boyanması gerektiğini söyledi.

İstanbul için “Bodrum” önerisi (Sıcak hava dalgalarına karşı nasıl önlem alınabilir?) - 1

Geçen hafta başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için 19 Temmuz Çarşamba gününden itibaren yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. İstanbul’da hava sıcaklığı 35 dereceyi görecek.

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İstanbul için “Bodrum” önerisi (Sıcak hava dalgalarına karşı nasıl önlem alınabilir?) - 2

İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgalarına ilişkin konuştu.

İstanbul için “Bodrum” önerisi (Sıcak hava dalgalarına karşı nasıl önlem alınabilir?) - 3

Sıcak hava dalgalarının doğanın bir kanunu olduğunu söyleyen Kadıoğlu, “Normali anormali yoktur, bunlar her yaz olan şeylerdir. Burada anormal olan şey, bizim buna göre yaşamımızı düzenlemememiz, buna göre tedbir almamamız, milleti buna göre eğitmememiz.” dedi.

İstanbul için “Bodrum” önerisi (Sıcak hava dalgalarına karşı nasıl önlem alınabilir?) - 4

Kentleşme nedeniyle şehirlerde hava koridorlarının kapandığını, bunun sıcaklığı daha da fazla hissettirdiğini söyleyen Kadıoğlu, büyük şehirlerde üst katlarda yaşayan yaşlı, çocuklar, obezler, kronik hastalığı olanlar ve yatalakların sıcaklara karşı korunması gerektiğini söyledi.

İstanbul için “Bodrum” önerisi (Sıcak hava dalgalarına karşı nasıl önlem alınabilir?) - 5

Kadıoğlu, İstanbul’a ilişkin bir öneriyi de gündeme taşıdı. Kadıoğlu, İstanbul gibi büyük kentlerde binaların, Bodrum örneğinde olduğu gibi beyaza boyanması gerektiğini söyledi.

Kadıoğlu şöyle devam etti:

“Kent ısı adasını azaltıcı etkiler üzerinde çalışıyor olmamız lazım. Yeşil çatılara ağırlık vermemiz lazım. Beyaz olunca güneş ışınları geri yansıyacak, güneş ışınları yutmayacak, güneş ışınlarını yutup sonra geri salmayacağı için kent Isı adası düşük değerde olacak. O yüzden artık herkesin kafasına göre boyamaktan vazgeçmesi lazım.”

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