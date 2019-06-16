İstanbul için tarihi buluşma: Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu soruları yanıtladı

1 Ortak yayının yapıldığı Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kongre merkezinin bahçesine, yayını takip edecek gazeteciler için dev ekran ve basın çadırı kuruldu.

2 Buraya ilk olarak, yayının moderatörlüğünü üstlenen gazeteci İsmail Küçükkaya geldi. Ardından AK Parti'li ve CHP'li yöneticiler de kongre merkezine giriş yaptı.

3 Onların ardından aday Ekrem İmamoğlu kongre sarayına geldi. İmamoğlu'nun yanında eşi Dilek ve büyük oğlu Selim İmamoğlu olduğu görüldü.

4 Gazetecilerin Babalar Günü'nü kutlayan İmamoğlu, "Her şey çok güzel olacak" dedikten sonra içeri girdi.

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7 Daha sonra da AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, kongre merkezine eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay ile geldi.

8 Gazetecilerle selamlaşan ve Babalar Günü'nü kutlayan Yıldırım, beraberindekilerle salona geçt

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12 Her iki adayın giriş yapması ve içerideki hazırlıkların tamamlanmasının ardından ortak yayın İsmail Küçükkaya'nın sorularıyla 21.05'te başladı. İki aday yaklaşık 3 saat boyunca soruları yanıtladı ve İstanbul için projelerini anlattı.

13 İsmail Küçükkaya'nın, konuklarının Babalar Günü'nü kutlamasının ardından konuşan Yıldırım, "Evlatlarım geldiler, Babalar Günümü kutladılar. Benim kutlayacak babam olmadığı için... Bana hediyeler almışlar, çok güzel bir an oldu benim için" dedi.

14 Yıldırım'ın, Babalar Günü'nü kutlayan İmamoğlu, "Sanıyorum ikimiz de iki erkek, bir kız babasıyız. Bu güzel bir şey. Hem torunları ile hem evlatlarıyla güzel yılları olsun inşallah. Ülkedeki tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum" dedi. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım, birbirlerine hediye takdim etti.

15 İki aday yayının ardından aileleri ile birlikte fotoğraf çektirdi.

16 Birçok televizyon kanalından canlı olarak verilen buluşma, İstanbul'un yanı sıra birçok kentten de büyük bir ilgi ile takip edildi.

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