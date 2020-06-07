İstanbul, kısıtlamasız ilk hafta sonunu dışarıda geçirdi

"KİMSE MASKE TAKMIYOR" Sahilde yürüyen bir kişi, “Normalleşme süreci başladı ama herkes çok fazla normalleşmiş. Hiç kimse maske takmıyor. Kimse umursamamaya başlamış. Biraz daha maskeli biraz daha kontrollü bir normalleşme olursa daha iyi olur. dedi.