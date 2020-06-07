İstanbul, kısıtlamasız ilk hafta sonunu dışarıda geçirdi
Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 10 Nisan'dan beri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda İstanbullular güneşli havanın tadını çıkardı. Herkesin maske kullanmadığı, fiziki mesafe kuralına çok da uyulmadığı görüntülendi.
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Anadolu Ajansı - DHA 07.06.2020 - 22:18| Son Güncelleme : 07.06.2020 - 22:22
Corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının bu hafta uygulanmamasının ardından ilk Pazar günü İstanbullular deniz kenarlarına akın etti.
Kadıköy Moda Sahili'ne gelerek vakit geçiren vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Kimileri kayalıklardan denizi izledi, kimileri ise yeşillik alanlarda oturarak arkadaşlarıyla sohbet etti.
"KİMSE MASKE TAKMIYOR"
Sahilde yürüyen bir kişi, “Normalleşme süreci başladı ama herkes çok fazla normalleşmiş. Hiç kimse maske takmıyor. Kimse umursamamaya başlamış. Biraz daha maskeli biraz daha kontrollü bir normalleşme olursa daha iyi olur. dedi.
Yasaksız ilk hafta sonunu dışarıda geçiren İstanbulluların buluştuğu bir diğer nokta da Maçka Parkı oldu.
65 yaş ve üzeri vatandaşların da sokağa çıkmasıyla Maçka Parkı'nda yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.
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