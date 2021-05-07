İstanbul merkezli 9 ilde otomobil kaçakçılığı operasyonu

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirdikleri otomobilleri sahte belgelerle satan 20 kişi yakalandı. Operasyonda piyasa değeri 40 milyon lira olan 24 araca el konuldu. Otomobiller İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

DHA 07.05.2021 - 12:35

İstanbul merkezli 9 ilde otomobil kaçakçılığı operasyonu - 1
İstanbul merkezli 9 ilde, otomobiller üzerinden vurgun yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 24 araca el konuldu.
İstanbul merkezli 9 ilde otomobil kaçakçılığı operasyonu - 2
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil kaçakçılığına ilişkin soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
İstanbul merkezli 9 ilde otomobil kaçakçılığı operasyonu - 3
Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 24 araca el konuldu.
İstanbul merkezli 9 ilde otomobil kaçakçılığı operasyonu - 4
Yapılan incelemede, devletin söz konusu araçlar nedeniyle 27 milyon lira vergi kaybına uğratıldığı belirlendi.
İstanbul merkezli 9 ilde otomobil kaçakçılığı operasyonu - 5
Otomobilleri farklı yöntemlerle yurda sokup, bunları sahte evrak düzenleyerek satan 20 kişi hakkında işlem yapıldı.
İstanbul merkezli 9 ilde otomobil kaçakçılığı operasyonu - 6
İstanbul merkezli 9 ilde otomobil kaçakçılığı operasyonu - 7
İstanbul merkezli 9 ilde otomobil kaçakçılığı operasyonu - 8
İstanbul merkezli 9 ilde otomobil kaçakçılığı operasyonu - 9
İstanbul merkezli 9 ilde otomobil kaçakçılığı operasyonu - 10
İstanbul merkezli 9 ilde otomobil kaçakçılığı operasyonu - 11
İstanbul merkezli 9 ilde otomobil kaçakçılığı operasyonu - 12

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