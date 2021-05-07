İstanbul merkezli 9 ilde otomobil kaçakçılığı operasyonu
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirdikleri otomobilleri sahte belgelerle satan 20 kişi yakalandı. Operasyonda piyasa değeri 40 milyon lira olan 24 araca el konuldu. Otomobiller İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.
Abone ol
Paylaş
DHA 07.05.2021 - 12:35
İstanbul merkezli 9 ilde, otomobiller üzerinden vurgun yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 24 araca el konuldu.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil kaçakçılığına ilişkin soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 24 araca el konuldu.
Yapılan incelemede, devletin söz konusu araçlar nedeniyle 27 milyon lira vergi kaybına uğratıldığı belirlendi.
Otomobilleri farklı yöntemlerle yurda sokup, bunları sahte evrak düzenleyerek satan 20 kişi hakkında işlem yapıldı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.