İstanbul polisinden 50 milyon liralık operasyon: 9 kişi tutuklandı

İstanbul’da polise piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan sahte, kaçak ve yasa dışı ilaçlar ile çeşitli medikal malzemeler ele geçirdi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul polisinden 50 milyon liralık operasyon: 9 kişi tutuklandı - 1

İstanbul polisi kaçak ve sahte ilaç operasyonu düzenledi.

Ekipler, 16 iş yeri ile 20 ikamette yetkisiz şekilde depolanmış sahte, kaçak ve yasa dışı ilaçlar, tıbbi cihaz ve materyaller bulunduğunu belirledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul polisinden 50 milyon liralık operasyon: 9 kişi tutuklandı - 2

Belirlenen adreslere 15 Nisan’dan itibaren operasyonlar düzenleyen polis, 16 şüpheliyi yakaladı.

İstanbul polisinden 50 milyon liralık operasyon: 9 kişi tutuklandı - 3

Adreslerde yapılan aramalarda soğuk zincire tabi olan alerji testi, dolgu malzemesi, botoks, kanser, diyabet, enfeksiyon ve tansiyon ilacı ile cinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan medikal malzemeler ele geçirildi.

İstanbul polisinden 50 milyon liralık operasyon: 9 kişi tutuklandı - 4

Ele geçirilen sahte ilaç ve medikal malzemelerin piyasa değerinin 50 milyon lira olduğu öğrenildi.

İstanbul polisinden 50 milyon liralık operasyon: 9 kişi tutuklandı - 5

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 7'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul polisinden 50 milyon liralık operasyon: 9 kişi tutuklandı - 6
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