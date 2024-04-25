İstanbul polisinden 50 milyon liralık operasyon: 9 kişi tutuklandı
İstanbul’da polise piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan sahte, kaçak ve yasa dışı ilaçlar ile çeşitli medikal malzemeler ele geçirdi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul polisi kaçak ve sahte ilaç operasyonu düzenledi.Ekipler, 16 iş yeri ile 20 ikamette yetkisiz şekilde depolanmış sahte, kaçak ve yasa dışı ilaçlar, tıbbi cihaz ve materyaller bulunduğunu belirledi.