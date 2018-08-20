İstanbul trafiğinde sürücülerin alışık olmadığı görüntü
DHA
Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından İstanbul'da ilk pazartesi gününde yollar boş kaldı.
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1İstanbul'da her pazartesi yaşanan trafik yoğunluğunun aksine bu sabah trafikte araç sayısı yok denecek kadar az oldu.
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2Günün hemen hemen her saatinde trafik yoğunluğu oluşan Haliç Köprüsü girişinde Topkapı istikametinde ve Okmeydanı istikametinde trafik yoğunluğu yaşanmadı.
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3TEM Otoyolu Hasdal mevkisinde Edirne ve Ankara istikametinde trafikte yoğunluk olmadı. Anadolu Yakasında D-100 karayolu Maltepe'de de trafik yoğunluğu yaşanmadı.
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4Sultanbeyli TEM Otoyolunda da trafikte yoğunluk görülmedi.
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5İstanbul Büyükşehir Belediyesi cep trafik uygulamasında saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde "1" olarak görüldü.
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