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İstanbul trafiğinde sürücülerin alışık olmadığı görüntü

DHA

Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından İstanbul'da ilk pazartesi gününde yollar boş kaldı.

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    İstanbul'da her pazartesi yaşanan trafik yoğunluğunun aksine bu sabah trafikte araç sayısı yok denecek kadar az oldu.
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    Günün hemen hemen her saatinde trafik yoğunluğu oluşan Haliç Köprüsü girişinde Topkapı istikametinde ve Okmeydanı istikametinde trafik yoğunluğu yaşanmadı.
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    TEM Otoyolu Hasdal mevkisinde Edirne ve Ankara istikametinde trafikte yoğunluk olmadı. Anadolu Yakasında D-100 karayolu Maltepe'de de trafik yoğunluğu yaşanmadı.
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    Sultanbeyli TEM Otoyolunda da trafikte yoğunluk görülmedi.
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi cep trafik uygulamasında saat 08.00 itibariyle yoğunluk yüzde "1" olarak görüldü.
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