İstanbul Tuzla'da fabrika yangını (Patlama oldu, yaralılar var)

1 Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada yangın çıktı. KİMYASAL MADDE TANKI METRELERCE HAVAYA FIRLADI (PATLAMA ANI KAMERADA)

2 Olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

3 Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

4 Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın, otoparktaki araçlara da sıçradı.

5 İtfaiye ekipleri, rüzgar nedeniyle güçlükle müdahale ettiği yangını kontrol altına almayı başardı.

6 Bir süre önce yangının kısmen kontrol altına alındığı açıklanmıştı. Ancak kontrol altına alındığı söyleyen yangın sırasında fabrikada patlama meydana geldi.

7 Şiddetli patlamanın etkisiyle içinde kimyasal madde olan iki tanktan biri yoldaki itfaiye araçlarının yanına diğeri boş araziye düştü.

8 Patlama nedeniyle yangına müdahale eden 2 itfaiye eri yaralandı. Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Yola düşen tank da kepçe yardımıyla kaldırıldı.

9 Patlama sırasında çevreye kimyasal malzeme ve metal parçaları da savruldu.

10 Çevrede önlem alan güvenlik güçleri, bölgeye vatandaşları yaklaştırmıyor.

11 VALİLİK: 7 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ İstanbul Valiliği'nden yangına ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "İtfaiye, AFAD ve UMKE yetkililerinden alınan bilgilere göre; Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren asfalt ve kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikada bugün saat 11.40 sıralarında yangın meydana gelmiştir. Söz konusu yangına; itfaiye, 112 ACİL, AFAD KBRN ve UMKE KBRN ekipleri ile Orman Yangın Söndürme ekiplerince müdahale edilmektedir. Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan 2'si itfaiye personeli olmak üzere 7 kişi etkilenerek hastaneye sevk edilmiş, yapılan ayakta müdahale sonrası taburcu edilmişlerdir.

12 Ayrıca fabrika içerisindeki bir kazanın infilak ederek itfaiye aracına isabet etmesi neticesinde yaralanan 2 itfaiyecimiz de 112 ekiplerimizce hastaneye sevk edilmiştir. Yangının başlangıcından beri halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen herhangi bir duruma rastlanmamıştır.''

13 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, yangınla ilgili NTV'ye açıklamalarda bulundu. Yazıcı özetle şunları söyledi:



"Yaralılardan birinin durumu hafif, diğerinin durumu orta derecede. Bir yaralıda da beyin travması var. Halk sağlığını etkileyecek bir durum olmadığı söyleniyor. Petrokimya ürünü yanıcı patlayıcı maddeler var. İlk zamana göre azalmış durumda. Yangın başladığı yerde devam ediyor. Etrafa yayılma yok. Helikopterle bir soğutma yapıldı. Bütün çevre itfaiyeleri buradalar. Yangın başladığı andan itibaren yangın noktasına müdahale ediliyor. "

14 Eski İstanbul İtfaiye Müdürü Abdurrahman Kılıç NTV'ye yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıç şunları söyledi:



"Statik elektrikten olmuş olabilir. Böyle yangınlarda oluş nedeni değil neden genişlediği düşünülmesi gerekir. Böyle yangınların genişlemesinin nedeni önlemlerin yeterli olmamasıdır. Burada otomatik söndürme sistemleri yok muhtemelen. Yangın kompartmanları oluşturulması lazım. Bir tehlikeli madde tutuştuğu zaman diğerine geçmemesi lazım. Yapılması gereken şey yangın olmayan kısımları yangından korumak. Kontrol altına alınması denmesi çevreye sirayetinin engellenmesidir. Söndürülmesi için zaten baya uzun zaman gerekir. Bu tip yangınlarda 1-2 gün süren yangınlar olabilir. Helikopterle müdahalenin zerre faydası olacağını düşünmüyorum. Su ile çıkacak buhar yangının kaynağının görülmesini engelleyebilir. Helikopterle müdahale halkı tatmin için yapılan bir şey."

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