İstanbul Valisi Davut Gül’den Beşiktaş’taki yangına ilişkin açıklama

Vali Gül, söz konusu binada tadilat yapıldığını belirterek, “Tadilat dolayısıyla çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Olay yerinde gerek itfaiye gerek polisimiz gerekse sağlık görevlilerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler ve çalışmalarına başladılar. Yaralı olanların tedavileri hastanelerimizde devam ediyor.” diye konuştu.