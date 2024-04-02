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İstanbul Valisi Davut Gül’den Beşiktaş’taki yangına ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş’ta yangın faciasının yaşandığı gece kulübünün ruhsatının 1987 yılında aldığını açıkladı. Vali Gül, binada patlama ihtimaline ilişkin soruya, “Bize ulaşan böyle bir bilgi yok.” yanıtını verdi.

İstanbul Valisi Davut Gül’den Beşiktaş’taki yangına ilişkin açıklama - 1

İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş’ta 16 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangına ilişkin olay yerinde incelemelerde bulundu.

Vali Gül, olay yeri ve çevresindeki incelemesinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul Valisi Davut Gül’den Beşiktaş’taki yangına ilişkin açıklama - 2

Yangının çıkış nedeninin belli olmadığını, itfaiyenin çıkış nedeniyle ilgili çalışma yaptığını dile getiren Gül, binanın altında gece kulübü olarak kullanılan bir mekanda yangın çıktığını anlattı.

İstanbul Valisi Davut Gül’den Beşiktaş’taki yangına ilişkin açıklama - 3

Vali Gül, söz konusu binada tadilat yapıldığını belirterek, “Tadilat dolayısıyla çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Olay yerinde gerek itfaiye gerek polisimiz gerekse sağlık görevlilerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler ve çalışmalarına başladılar. Yaralı olanların tedavileri hastanelerimizde devam ediyor.” diye konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül’den Beşiktaş’taki yangına ilişkin açıklama - 4

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyen Gül, bina için 1987’de aldığı bir ruhsat bulunduğunu, 2018 yılında da bunun yenilendiğini bildirdi.

Gül, binada patlamaya ihtimaline ilişkin soruya, “Bize ulaşan böyle bir bilgi yok.” şeklinde cevap verdi.
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