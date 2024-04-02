İstanbul Valisi Davut Gül’den Beşiktaş’taki yangına ilişkin açıklama
İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş’ta yangın faciasının yaşandığı gece kulübünün ruhsatının 1987 yılında aldığını açıkladı. Vali Gül, binada patlama ihtimaline ilişkin soruya, “Bize ulaşan böyle bir bilgi yok.” yanıtını verdi.
İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş’ta 16 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangına ilişkin olay yerinde incelemelerde bulundu.Vali Gül, olay yeri ve çevresindeki incelemesinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.