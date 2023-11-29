İstanbul ve 19 il için sağanak yağış uyarısı

Beş büyük kentte de sağanak yağmur var. İstanbul, İzmir ve Bursa gün boyu yağmurlu, Bursa'da akşam saatlerinde yağışın şiddeti artacağından su baskını riski var, İstanbul 16, Ankara 13, İzmir ve Antalya 18, Bursa 19 derece.