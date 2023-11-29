İstanbul ve 19 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış beklendiği belirtildi. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

İstanbul ve 19 il için sağanak yağış uyarısı - 1

20 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Karabük için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul ve 19 il için sağanak yağış uyarısı - 2

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Çarşamba günü yurdun batısında zaman zaman şiddetli olan yağışlar görülecek.

İstanbul ve 19 il için sağanak yağış uyarısı - 3

Beş büyük kentte de sağanak yağmur var. İstanbul, İzmir ve Bursa gün boyu yağmurlu, Bursa'da akşam saatlerinde yağışın şiddeti artacağından su baskını riski var, İstanbul 16, Ankara 13, İzmir ve Antalya 18, Bursa 19 derece.

İstanbul ve 19 il için sağanak yağış uyarısı - 4

Marmara'da bölge genelinde sağanak yağış görülecek, yağmur Sakarya-Kocaeli civarında uzun süreli ve şiddetli olcağından tedbirli olunmalı. Lodosun şiddeti arttı, hızı 70-80 km'ye kadar çıkan rüzgar akşam saatlerinde zayıflıyor. Edirne ve Balıkesir 16, Kocaeli 20 derece.

İstanbul ve 19 il için sağanak yağış uyarısı - 5

İç Anadolu'da sıcaklıklar 6-7 derece arttı. Eskişehir ve çevresinde sağanak var, Sivas kesiminde ise güneş görülüyor, gece yine don oluşacak. Konya ve Kayseri 14, Sivas 7 derece. Gece Sivas -3 derece.

İstanbul ve 19 il için sağanak yağış uyarısı - 6

Ege genelinde sağanak devam ediyor, yağış Manisa civarında ara ara şiddetli olacak, lodos da hala çok sert olduğundan olumsuzluk yaratabilir. Denizli 18, Manisa 16, Afyon 12 derece.

İstanbul ve 19 il için sağanak yağış uyarısı - 7

Akdeniz'de Isparta kesimi yağmurlu, Adana bölümü ve Güneydoğu'da ise 3 gün yağış beklenmiyor, sıcaklıklar kademe kademe artıyor, Adana 20, Mersin 18, Gaziantep ve Diyarbakır 10 derece.

İstanbul ve 19 il için sağanak yağış uyarısı - 8

Karadeniz'de lodos sert, Bolu-Zonguldak-Kastamonu kesiminde yağmurun şiddeti akşam saatlerinde artacak.

İstanbul ve 19 il için sağanak yağış uyarısı - 9

Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'da yağışın kesilmesiyle ayaz ve don görülüyor. Bolu 12, Trabzon 19, Erzurum 3, Malatya 8 derece.

İstanbul ve 19 il için sağanak yağış uyarısı - 10

29 KASIM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul ve 19 il için sağanak yağış uyarısı - 11

30 KASIM PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul ve 19 il için sağanak yağış uyarısı - 12

1 ARALIK CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul ve 19 il için sağanak yağış uyarısı - 13

2 ARALIK CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul ve 19 il için sağanak yağış uyarısı - 14

3 ARALIK PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul ve 19 il için sağanak yağış uyarısı - 15
İstanbul ve 19 il için sağanak yağış uyarısı - 16
İstanbul ve 19 il için sağanak yağış uyarısı - 17
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