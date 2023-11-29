İstanbul ve 19 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış beklendiği belirtildi. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
20 İL İÇİN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Karabük için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı.