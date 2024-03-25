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İstanbul ve Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı (Yeni haftada hava nasıl olacak?)

İstanbul ve Ankara Valiliği bugün beklenen fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı. Yeni hafta ile birlikte sıcaklıklar da artacak. Hafta başından batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde mevsim normallerine, hafta ortasından itibaren ise mevsim normalleri üzerine çıkacak. İşte bölge bölge hava durumu...

İstanbul ve Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Antalya il merkezi haric), Batı Karadeniz (Sinop haric), Ankara, Çankırı, Eskişehir çevreleri ile Rize ve Artvin kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı Karadeniz'in yüksek kesimleride karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Çanakkale'nin güneyi, Muğla'nın iç kesimleri, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük cevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın batı kesimlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul ve Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 2

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diger bölgelerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta, sabah saatlerinden itibaren ülkemizin batı kesimlerde güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60km/sa) esmesi bekleniyor.

İstanbul ve Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 3

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI :İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Çanakkale'nin güneyi, Muğla'nın iç kesimleri, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük cevrelerinde kuvvetli beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile zamanla İç Anadolu’nun batısında, güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul ve Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 4

İSTANBUL İÇİN PEŞPEŞE UYARI

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ve İstanbul Valiliği, megakentte bugün sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

MGM de  İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ile Edirne'nin güney ilçelerinde (Enez, İpsala, Keşan) yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) beklendiği bildirildi.

İstanbul ve Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 5

ANKARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA

Ankara Valiliği sosyal medya hesabından sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. 

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; ilimiz genelinde 25 Mart 2024 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren; güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80km/saat) beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul ve Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 6

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

MGM'nin 7 günlük hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklıkları bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde artarak mevsim normallerine çıkacak. Hafta ortasından itibarense sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

İstanbul ve Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 7

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatleriden itibaren bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir, Çanakkale'nin güneyi, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ; güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer kısa süreli 70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, ralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul ve Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 8

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatleriden itibaren bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ; güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer kısa süreli 70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 4°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul ve Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 9

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleriden itibaren bölge geneli (Antalya il merkezi haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ; iç kesimlerinde güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer kısa süreli 70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 6°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul ve Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 10

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ankara, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer kısa süreli 70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 2°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 1°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 0°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS -4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul ve Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 11

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli (Sinop haric) aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar; yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacak. Rüzgarın, Güney yönleden kuvvetli(40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU -1°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARABÜK 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SİNOP 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

İstanbul ve Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 2°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 1°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul ve Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 13
İstanbul ve Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 14

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Van'ın doğusu bu akşam ilk saatler ve yarın sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -9°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -5°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 1°C, 16°C

Parçalı bulutlu

VAN -3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın sabah saatlerinde doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu

İstanbul ve Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 15
İstanbul ve Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 16

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 16°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 15°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 1°C, 13°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 19°C

Parçalı bulutlu

İstanbul ve Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 17

25 MART PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURMU NASIL OLACAK?

İstanbul ve Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 18

26 MART SALI GÜNÜ HAVA DURMU NASIL OLACAK?

İstanbul ve Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 19

27 MART ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURMU NASIL OLACAK?

İstanbul ve Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 20

28 MART PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURMU NASIL OLACAK?

İstanbul ve Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı (Yeni haftada hava nasıl olacak?) - 21

29 MART CUMA GÜNÜ HAVA DURMU NASIL OLACAK?

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