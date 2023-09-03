İstanbul, İzmir ve Kütahya’da orman yangını (Sultangazi’de kundaklama şüphesi)

SABOTAJ ŞÜPHESİ

Öte yandan, yangını cep telefonu ile görüntüleyen bir vatandaşın kamerasına, yangının çıktığı bölgeden kaçan iki kişi yansıdı.

Görüntülerde hızla olay yerinden kaçmaya çalışan iki kişinin ormanı yaktıktan sonra kaçtıkları iddia edildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

“Yangının çıktığı yer vatandaşlarımızın piknik yaptığı, ateş yaktığı, mangal yaktığı yerler değil. Dolayısıyla daha kenarda olan bir yer. O açıdan piknik yapan vatandaşlarımızdan dolayı çıktığını düşünmüyoruz.” diyen Vali Gül, şunları söyledi:

“4 hektarlık alanda yangın meydana geldi. Orman müdürlüğümüzün koordinasyonunda bütün kurumların katkılarıyla yangın büyümeden söndürüldü. Biz de yerinde görmek için geldik. Hepimize geçmiş olsun.”