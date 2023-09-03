İstanbul, İzmir ve Kütahya’da orman yangını (Sultangazi’de kundaklama şüphesi)

İstanbul, İzmir ve Kütahya’da orman yangını çıktı. İstanbul ve İzmir’deki yangınlar, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. İstanbul’daki yangında, bir vatandaşın cep telefonu kemerasına ormandan kaçan kişilerin takılması, kundaklama iddiasını gündeme getirdi. Öte yandan bir yangın haberi de Kütahya’dan geldi. Ekiplerin bölgede alevlerle mücadelesi sürüyor.

İstanbul, İzmir ve Kütahya’da orman yangını (Sultangazi’de kundaklama şüphesi) - 1

İstanbul ve İzmir’de orman yangını çıktı. Her iki yangın da kontrol altına alınırken, İstanbul’daki yangında sabotaj iddiası ortaya atıldı.

İstanbul’daki yangın, Sultangazi ilçesindeki Kent Ormanı’nda çıktı. Yangın ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İkinci yangın haberi ise İzmir’den geldi. Selçuk ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı.

Kütahya'da başlayan yangın ise sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul, İzmir ve Kütahya’da orman yangını (Sultangazi’de kundaklama şüphesi) - 2

İSTANBUL SULTANGAZİ’DE ORMAN YANGINI

İstanbul Sultangazi’de bulunan Kent Ormanı’nda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın nedeniyle oluşan dumanlar, şehrin birçok noktasından görülebildi.

İstanbul, İzmir ve Kütahya’da orman yangını (Sultangazi’de kundaklama şüphesi) - 3

KONTROL ALTINA ALINDI

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İstanbul, İzmir ve Kütahya’da orman yangını (Sultangazi’de kundaklama şüphesi) - 4

SABOTAJ ŞÜPHESİ

Öte yandan, yangını cep telefonu ile görüntüleyen bir vatandaşın kamerasına, yangının çıktığı bölgeden kaçan iki kişi yansıdı.

Görüntülerde hızla olay yerinden kaçmaya çalışan iki kişinin ormanı yaktıktan sonra kaçtıkları iddia edildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı. 

“Yangının çıktığı yer vatandaşlarımızın piknik yaptığı, ateş yaktığı, mangal yaktığı yerler değil. Dolayısıyla daha kenarda olan bir yer. O açıdan piknik yapan vatandaşlarımızdan dolayı çıktığını düşünmüyoruz.” diyen Vali Gül, şunları söyledi:

“4 hektarlık alanda yangın meydana geldi. Orman müdürlüğümüzün koordinasyonunda bütün kurumların katkılarıyla yangın büyümeden söndürüldü. Biz de yerinde görmek için geldik. Hepimize geçmiş olsun.”

İstanbul, İzmir ve Kütahya’da orman yangını (Sultangazi’de kundaklama şüphesi) - 5

İZMİR’DEKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA

Izmir’in Selçuk ilçesinde de orman yangını çıktı.

Barutçu Mahallesi’nde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Alevler ekiplerin 1,5 saatlik mücadelesiyle kontrol altına alındı.

İstanbul, İzmir ve Kütahya’da orman yangını (Sultangazi’de kundaklama şüphesi) - 6

KÜTAHYA’DA ORMAN YANGINI

Kütahya’da Kozluca ve Ortaca köyleri arasında kalan ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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