İstanbul, İzmir ve Kütahya’da orman yangını (Sultangazi’de kundaklama şüphesi)
İstanbul, İzmir ve Kütahya’da orman yangını çıktı. İstanbul ve İzmir’deki yangınlar, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. İstanbul’daki yangında, bir vatandaşın cep telefonu kemerasına ormandan kaçan kişilerin takılması, kundaklama iddiasını gündeme getirdi. Öte yandan bir yangın haberi de Kütahya’dan geldi. Ekiplerin bölgede alevlerle mücadelesi sürüyor.
İstanbul ve İzmir’de orman yangını çıktı. Her iki yangın da kontrol altına alınırken, İstanbul’daki yangında sabotaj iddiası ortaya atıldı.
İstanbul’daki yangın, Sultangazi ilçesindeki Kent Ormanı’nda çıktı. Yangın ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İkinci yangın haberi ise İzmir’den geldi. Selçuk ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı.
Kütahya'da başlayan yangın ise sürüyor.