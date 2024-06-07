İstanbul Avcılar’da maskeli saldırganlar kahvehaneyi taradı: 1’i ağır 4 yaralı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir otomobille kahvehaneye gelen yüzleri maskeli iki saldırgan, içeridekilere kalaşnikof ve tabancayla ateş açtı. Saldırıda 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobille kaçarken, polis çalışma başlattı.

İstanbul Avcılar’da maskeli saldırganlar kahvehaneyi taradı: 1’i ağır 4 yaralı - 1

İstanbul’da bir kahvehane kalaşnikof ve tabancayla tarandı.

Saldırı, saat 16.30 sıralarında, Ambarlı Mahallesi’ndeki Tesisler Yolu Caddesi üzerinde yer alan bir kahvede meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul Avcılar’da maskeli saldırganlar kahvehaneyi taradı: 1’i ağır 4 yaralı - 2

İddiaya göre; beyaz renkli bir otomobille gelen yüzleri maskeli iki kişi, yanlarında getirdikleri kalaşnikof ve tabancayla içeridekilere ateş açtı.

Açılan ateşle bir kişi karnından ağır yaralanırken, bir kişinin de bacağına mermi isabet etti.

İki kişinin de kurşunlar kollarını sıyırarak geçti.

İstanbul Avcılar’da maskeli saldırganlar kahvehaneyi taradı: 1’i ağır 4 yaralı - 3

Saldırganlar geldikleri otomobille kaçtı.

İstanbul Avcılar’da maskeli saldırganlar kahvehaneyi taradı: 1’i ağır 4 yaralı - 4

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırı ile ilgili tanık ifadelerini alırken, güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı.

İstanbul Avcılar’da maskeli saldırganlar kahvehaneyi taradı: 1’i ağır 4 yaralı - 5

Saldırganların tespit edilerek yakalanabilmesi için çalışma başlatıldı.

İstanbul Avcılar’da maskeli saldırganlar kahvehaneyi taradı: 1’i ağır 4 yaralı - 6

“KURŞUN BAŞIMIN ÜSTÜNDEN SEKTİ”

Saldırı sırasında kahvehanede bulunan Naci Bulut, 7 el ateş edildiğini belirtirken “Bir anda silah sesleri patladı, yakında patladı. Vurulduğumu zannettim. Başımın üstünden seken kurşun tuvalete gitmiş parçalanmış. Kalaşnikof mermisi. Başka bir şey görmedim. İki kişi yaralıydı, ameliyatlık. İki kişinin de kolundan sıyrılmıştı.” dedi.

İstanbul Avcılar’da maskeli saldırganlar kahvehaneyi taradı: 1’i ağır 4 yaralı - 7
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