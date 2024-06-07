İstanbul Avcılar’da maskeli saldırganlar kahvehaneyi taradı: 1’i ağır 4 yaralı
İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir otomobille kahvehaneye gelen yüzleri maskeli iki saldırgan, içeridekilere kalaşnikof ve tabancayla ateş açtı. Saldırıda 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobille kaçarken, polis çalışma başlattı.
İstanbul’da bir kahvehane kalaşnikof ve tabancayla tarandı.Saldırı, saat 16.30 sıralarında, Ambarlı Mahallesi’ndeki Tesisler Yolu Caddesi üzerinde yer alan bir kahvede meydana geldi.