İstanbul’da 1 dakikada 2 milyon liralık soygun

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde 4 hırsız, kepengini uzaktan kumandayla açıkları kuyumcuya girip, 1 dakikada 2 milyon lira değerinde altın çalarak kaçtı. Alarmın çalmasına aldırış etmeyen altınları çuvala dolduran hırsızlar, polis tarafından her yerde aranıyor.

İstanbul’da 1 dakikada 2 milyon liralık soygun - 1

Kağıthane geçen Cuma gecesi 2 milyon liralık bir kuyumcu hırsızlığına sahne oldu.

Saat 01.30 sıralarında otomobille Çağlayan Mahallesi’ndeki bir kuyumcunun önüne gelen maskeli 4 hırsız, kepengi uzaktan kumanda ile açtıktan sonra iç kapıyı da tornavida ile açarak içeri girdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da 1 dakikada 2 milyon liralık soygun - 2

Hırsızlar, tezgahta duran  2 milyon lira değerinde altını yanlarında getirdikleri çuvallara doldurduktan sonra geldikleri otomobille kaçtı.

İstanbul’da 1 dakikada 2 milyon liralık soygun - 3

1 DAKİKA SÜRDÜ

Hırsızların 1 dakikada tezgahtaki altınları torbaya doldurarak kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızların çalan alarma aldırış etmeden işlerine devam ettikleri görüldü.

İstanbul’da 1 dakikada 2 milyon liralık soygun - 4

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’da 1 dakikada 2 milyon liralık soygun - 5
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