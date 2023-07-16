İstanbul’da 1 dakikada 2 milyon liralık soygun

Kağıthane geçen Cuma gecesi 2 milyon liralık bir kuyumcu hırsızlığına sahne oldu.

Saat 01.30 sıralarında otomobille Çağlayan Mahallesi’ndeki bir kuyumcunun önüne gelen maskeli 4 hırsız, kepengi uzaktan kumanda ile açtıktan sonra iç kapıyı da tornavida ile açarak içeri girdi.