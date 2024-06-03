İstanbul’da 35 bin yapı incelendi, bin 556’sı kendi yükünü bile taşıyamayacak durumda

Küçükçekmece’de dün çöken bina, İstanbul’daki yapı stokunu bir kez daha gündeme taşıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentteki 35 bin yapıyı inceledi. Bu yapılardan bin 556’sının yüksek riskli ve çok riskli olduğu belirlendi. Olduğu yerde çökme tehlikesi bulunan 178 bina yıkılırken, 96 binada resmi süreç başlatıldı. İBB geri kalan bina için de sahipleri ile ilçe belediyelerini bilgilendirdi.

İstanbul’da 35 bin yapı incelendi, bin 556’sı kendi yükünü bile taşıyamayacak durumda - 1

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan bir bina dün sabah saatlerinde çöktü.

Yıkılan binada 1 kişi öldü, 2’si ağır 8 kişi de yaralandı.

Küçükçekmece’de olduğu yerde çöken bina, megakentteki yapı stokunu bir kez daha gündeme taşıdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da 35 bin yapı incelendi, bin 556’sı kendi yükünü bile taşıyamayacak durumda - 2

İSTANBUL’DA 200 BİN BİNA RİSKLİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentteki riskli yapıları belirlemek amacıyla ücretsiz hızlı tarama testi yapıyor.

Bu test için bugüne kadar 160 bin yapı için başvuru yapıldı.

İBB ekipleri bu başvurulardan 35 binini inceledi.

İstanbul’da 35 bin yapı incelendi, bin 556’sı kendi yükünü bile taşıyamayacak durumda - 3

Analiz yapılan konutlar dayanıklılığına göre A, B (Düşük Risk), C (Orta Risk), D (Yüksek Risk) ve E (Çok Yüksek Risk) kategorilerinde sınıflandırıldı.

Bina incelemesi sonuçlarında analizi yapılan konutların yüzde 50’si D ve E kategorisinde, yani riskli yapı olarak yer aldı.
İstanbul’da 35 bin yapı incelendi, bin 556’sı kendi yükünü bile taşıyamayacak durumda - 4

KENDİ YÜKÜNÜ DAHİ TAŞIYAMAYACAK BİN 556 YAPI VAR

Analiz sonuçlarına göre bin 556 bina ise A, B (Düşük Risk), C (Orta Risk), D (Yüksek Risk) ve E (Çok Yüksek Risk) kategorisinde dahi yer alamadı.

Kendi yükünü dahi taşıyamayacak durumdaki bin 556 yapıdan bugüne kadar 178 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Ayrıca 96 binada resmi işlem başlatıldı. Bin 443 bina için de mülk sahipleri ve ilçe belediyeleri bilgilendirildi.

İstanbul’da 35 bin yapı incelendi, bin 556’sı kendi yükünü bile taşıyamayacak durumda - 5

İşlem başlayan bu binalar da yıkıldığında 2 bin 907 bağımsız birim yıkılmış olacak.

Bu kapsamda 10 bini aşkın kişinin riskli binalardan tahliye süreci gerçekleşmiş olacak.

İBB, bu binaların hem mülk sahiplerine hem de kiracılarına İBB Meclisi’nin kararı ile aylık 7 bin TL kira desteğinde bulunuyor.

İstanbul’da 35 bin yapı incelendi, bin 556’sı kendi yükünü bile taşıyamayacak durumda - 6

OLASI DEPREMDE 200 BİN YAPI ÇOK RİSKLİ

İstanbul’da yaklaşık 1,2 milyon yapı bulunduğunu kaydeden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, bu yapıların 800 bininin 2000 yılı öncesine ait olduğunu belirtti.

İstanbul’da 35 bin yapı incelendi, bin 556’sı kendi yükünü bile taşıyamayacak durumda - 7

Hasar tahmin tespitine göre olası bir depremde yaklaşık 200 bin civarında yapının kullanılamaz hale geleceğini öngördüklerini aktaran Akgün, “Bu binalarda 1,3 milyon hane bulunuyor. Deprem riski binalar özellikle Marmara kıyısındaki batı ilçelerinde yoğunlaşıyor” dedi.

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