İstanbul’da 35 bin yapı incelendi, bin 556’sı kendi yükünü bile taşıyamayacak durumda

KENDİ YÜKÜNÜ DAHİ TAŞIYAMAYACAK BİN 556 YAPI VAR

Analiz sonuçlarına göre bin 556 bina ise A, B (Düşük Risk), C (Orta Risk), D (Yüksek Risk) ve E (Çok Yüksek Risk) kategorisinde dahi yer alamadı.

Kendi yükünü dahi taşıyamayacak durumdaki bin 556 yapıdan bugüne kadar 178 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Ayrıca 96 binada resmi işlem başlatıldı. Bin 443 bina için de mülk sahipleri ve ilçe belediyeleri bilgilendirildi.