İstanbul’da 35 bin yapı incelendi, bin 556’sı kendi yükünü bile taşıyamayacak durumda
Küçükçekmece’de dün çöken bina, İstanbul’daki yapı stokunu bir kez daha gündeme taşıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentteki 35 bin yapıyı inceledi. Bu yapılardan bin 556’sının yüksek riskli ve çok riskli olduğu belirlendi. Olduğu yerde çökme tehlikesi bulunan 178 bina yıkılırken, 96 binada resmi süreç başlatıldı. İBB geri kalan bina için de sahipleri ile ilçe belediyelerini bilgilendirdi.
İstanbul Küçükçekmece’de bulunan bir bina dün sabah saatlerinde çöktü.
Yıkılan binada 1 kişi öldü, 2’si ağır 8 kişi de yaralandı.Küçükçekmece’de olduğu yerde çöken bina, megakentteki yapı stokunu bir kez daha gündeme taşıdı.