İstanbul'da 4 katlı iş yeri alev alev yandı

İstanbul Bayrampaşa'da plastik ham madde üreten bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Arka taraftaki binaya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

İstanbul'da 4 katlı iş yeri alev alev yandı - 1

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Vatan Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi'nde bulunan plastik ham madde imalatı yapan iş yerinde saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın arka tarafındaki binaya da kısmen sıçradı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da 4 katlı iş yeri alev alev yandı - 2

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına vinç ve merdiven yardımıyla köpük ve su ile müdahalede bulundu.

İstanbul'da 4 katlı iş yeri alev alev yandı - 3

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olarak olay yerinde bekledi.

İstanbul'da 4 katlı iş yeri alev alev yandı - 4

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken binada hasar meydana geldi.

İstanbul'da 4 katlı iş yeri alev alev yandı - 5

Yangından yükselen dumanlar, İstanbul'un birçok noktasından görüldü.

İstanbul'da 4 katlı iş yeri alev alev yandı - 6
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