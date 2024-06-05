İstanbul'da 4 katlı iş yeri alev alev yandı
İstanbul Bayrampaşa'da plastik ham madde üreten bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Arka taraftaki binaya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Vatan Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi'nde bulunan plastik ham madde imalatı yapan iş yerinde saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın arka tarafındaki binaya da kısmen sıçradı.