İstanbul'da adres bahanesiyle eczacılara ölüm tehditli saldırı

İstanbul'da eczaneye giden bir kişi annesine telefonda yanlış adres verildiği gerekçesiyle ortalığı birbirine kattı. Eczanedeki bilgisayara yumruk atan saldırgan, 'Televizyondakilere benzemem, senin boynunu kopartırım'' diyerek tehditler savurdu. Eczacılar olayla ilgili şikayetçi oldu.

Haberler - DHA 20.06.2022 - 12:25

İstanbul'da adres bahanesiyle eczacılara ölüm tehditli saldırı - 1

Ataşehir'de adres bahanesiyle eczacılara saldıran kişi, ''Televizyondaki erkeklere benzemem, senin boyunu kopartırım'' diye tehditler savurdu. 

İstanbul'da adres bahanesiyle eczacılara ölüm tehditli saldırı - 2

Olay, dün saat 13.45 sıralarında İçerenköy Mahallesi'nde bulunan bir eczanede meydana geldi. 

İstanbul'da adres bahanesiyle eczacılara ölüm tehditli saldırı - 3

İddiaya göre şüphelinin annesi ilaçlarını almak için eczaneyi aradı.

Eczane çalışanı Ayşenur Ören, şüphelinin annesine adresi tarif etti. 

İstanbul'da adres bahanesiyle eczacılara ölüm tehditli saldırı - 4

Annesine adresin yanlış verildiğini öne süren şüpheli, eczaneye geldi.

Reçetedeki ilaçları Eczacı Ayşenur Ören'den isteyen şüpheli, çalışanlara küfür ve hakaretler etmeye başladı. 

İstanbul'da adres bahanesiyle eczacılara ölüm tehditli saldırı - 5

BİLGİSAYARA YUMRUK ATTI

Çalışanların ve müşterilerin uyarılarına aldırış etmeyen saldırgan, bilgisayara yumruk atarak zarar verdi.

Eczanedekiler korku ve panik yaşadı. 

İstanbul'da adres bahanesiyle eczacılara ölüm tehditli saldırı - 6

Ören, saldırganın istediği ilaçları vererek dükkandan çıkmasını istedi.

Daha sonra ilaçlarını alan saldırgan eczaneden ayrıldı. 

İstanbul'da adres bahanesiyle eczacılara ölüm tehditli saldırı - 7

Ayşenur Ören durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yeri kamera görüntülerini inceleyerek saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da adres bahanesiyle eczacılara ölüm tehditli saldırı - 8

"SENİN BOYNUNU KOPARTIRIM, GEBERTİRİM"

Eczacı Ayşenur Ören, "19 Haziran günü nöbetçi eczaneydik. Bir hanımefendi arayarak 'yerinizi bulamadım' diye sitem etti. Bir buçuk saat sonra bir kişi geldi eczaneye. 'Siz nasıl yol tarif ediyorsunuz' diyerek reçeteyi fırlattı'' diyerek olay anının başlangıcı anlattı.

İstanbul'da adres bahanesiyle eczacılara ölüm tehditli saldırı - 9

''SENİN BOYNUNU KOPARTIRIM''

Ören sözlerine şu şekilde devam etti:

''Hatta annesi beni arayarak 'oğlum sinirli bir kişi, ona dikkat edin' diye beni uyardı. Küfürler ederek bilgisayarıma yumruk atarak devirdi. 'Ben senin boynunu koparırım, ben senin televizyonda bildiğin erkeklere benzemem, seni gebertirim' diyerek hakaret ve küfürlere devam etti. Üstüme yürüyerek yumruk atmaya kalktı. Bir müşterimiz araya girmeye çalıştı. Herkes bir olup dışarıya çıkardılar''

Ören, ifadelerinin ardından saldırgandan şikayetçi olduklarını söyledi.

İstanbul'da adres bahanesiyle eczacılara ölüm tehditli saldırı - 10

Saldırı anında korku yaşadığını belirten çalışan Serap Tekcan, "Korktum. Elinde silah olabilirdi. Birimize zarar verebilirdi. Ona da kalkıştı zaten. Bilgisayara zarar verdi. Fiziksel temas olmadı ama bütün çalışanlara küfür ve hakaretler etti" diye konuştu.

İstanbul'da adres bahanesiyle eczacılara ölüm tehditli saldırı - 11

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