İstanbul'da adres bahanesiyle eczacılara ölüm tehditli saldırı

''SENİN BOYNUNU KOPARTIRIM''

Ören sözlerine şu şekilde devam etti:

''Hatta annesi beni arayarak 'oğlum sinirli bir kişi, ona dikkat edin' diye beni uyardı. Küfürler ederek bilgisayarıma yumruk atarak devirdi. 'Ben senin boynunu koparırım, ben senin televizyonda bildiğin erkeklere benzemem, seni gebertirim' diyerek hakaret ve küfürlere devam etti. Üstüme yürüyerek yumruk atmaya kalktı. Bir müşterimiz araya girmeye çalıştı. Herkes bir olup dışarıya çıkardılar''

Ören, ifadelerinin ardından saldırgandan şikayetçi olduklarını söyledi.