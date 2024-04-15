İstanbul’da akılalmaz olay: Düşmanına benzetti, yanlış adamı vurdu
İstanbul Beyoğlu’nda bir kişi husumetlisine benzettiği kişiyi bacağından vurdu. 17 yaşındaki saldırgan, bayram için gittiği annesinin evinde yakalandı. Olayda kullandığı silahı denize attığını söyleyen A.H. isimli saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Beyoğlu’nda bir kişi, husumetlisine benzettiği genci vurdu.
Beyoğlu Yahya Kahya Mahallesi’nde önceki ay meydana gelen olayda, bir kişi husumetlisine benzettiği genci takibe aldı.