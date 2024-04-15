İstanbul’da akılalmaz olay: Düşmanına benzetti, yanlış adamı vurdu

İstanbul Beyoğlu’nda bir kişi husumetlisine benzettiği kişiyi bacağından vurdu. 17 yaşındaki saldırgan, bayram için gittiği annesinin evinde yakalandı. Olayda kullandığı silahı denize attığını söyleyen A.H. isimli saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da akılalmaz olay: Düşmanına benzetti, yanlış adamı vurdu - 1

İstanbul Beyoğlu’nda bir kişi, husumetlisine benzettiği genci vurdu.

Beyoğlu Yahya Kahya Mahallesi’nde önceki ay meydana gelen olayda, bir kişi husumetlisine benzettiği genci takibe aldı.

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İstanbul’da akılalmaz olay: Düşmanına benzetti, yanlış adamı vurdu - 2

Dakikalarca genci takip eden saldırgan yokuş yukarıya çıktığı esnada arkasından koşarak silahla bacağından vurdu.

Saldırı sonucu neye uğradığını şaşıran S.D. yaralanarak yere yığıldı.

İstanbul’da akılalmaz olay: Düşmanına benzetti, yanlış adamı vurdu - 3

Saldırgan da koşarak kayıplara karıştı.

Yaralı genç saldırganın arkasından bağırırken, sesleri duyan vatandaşlar ise koşarak olay yerine geldi.

İstanbul’da akılalmaz olay: Düşmanına benzetti, yanlış adamı vurdu - 4

ARKASINDAN YAKLAŞIP BACAĞINDAN VURDU

Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Gencin hayati tehlikesini olmadığı öğrenildi.

İstanbul’da akılalmaz olay: Düşmanına benzetti, yanlış adamı vurdu - 5

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Saldırganın kaçış güzergahındaki kameraları tek tek inceleyen polis ekipleri, saldırganın 17 yaşındaki A.H. olduğunu tespit etti.

İstanbul’da akılalmaz olay: Düşmanına benzetti, yanlış adamı vurdu - 6

BAYRAMLAŞMAK İÇİN GELDİ, YAKALANDI

Devam eden çalışmalarda Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, yaklaşık 2 ay boyunca saklandığı öğrenilen saldırgan A.H’nin Ramazan Bayramı’nda Bahçelievler’de yaşayan annesinin evine geleceği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen polis ekipleri, evin etrafında önlem alarak saldırganı beklemeye başladı.

Bir süre sonra eve gelen A.H., eve girdikten sonra annesiyle bayramlaştığı sırada Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı.

İstanbul’da akılalmaz olay: Düşmanına benzetti, yanlış adamı vurdu - 7

Gözaltına alınan saldırgan, silahı denize attığını söyledi.

Saldırgan A.H. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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