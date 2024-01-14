İstanbul’da “araç benim” kavgası: Tornavidayla birbirlerine saldırdılar
İstanbul Şişli’de iki grup arasında rehinli otomobil satışı nedeniyle kavga çıktı. “Araç benim.” diyen tarafların kavgasında, tekme ve yumruklar havada uçuşurken, bir kişi karşı tarafa tornavidayla saldırdı. Polis, her iki taraftan da çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul Şişli’de rehinli aracın satışı konusunda kavga çıktı, taraflar birbirine tekme, yumruk ve tornavidayla saldırdı.Olay, geçen perşembe günü öğle saatlerinde Şişli’ye bağlı Paşa Mahallesi’nde yaşandı.