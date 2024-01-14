İstanbul’da “araç benim” kavgası: Tornavidayla birbirlerine saldırdılar

İstanbul Şişli’de iki grup arasında rehinli otomobil satışı nedeniyle kavga çıktı. “Araç benim.” diyen tarafların kavgasında, tekme ve yumruklar havada uçuşurken, bir kişi karşı tarafa tornavidayla saldırdı. Polis, her iki taraftan da çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul’da “araç benim” kavgası: Tornavidayla birbirlerine saldırdılar - 1

İstanbul Şişli’de rehinli aracın satışı konusunda kavga çıktı, taraflar birbirine tekme, yumruk ve tornavidayla saldırdı.

Olay, geçen perşembe günü öğle saatlerinde Şişli’ye bağlı Paşa Mahallesi’nde yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da “araç benim” kavgası: Tornavidayla birbirlerine saldırdılar - 2

Edinilen bilgiye göre kavga; rehinli bir aracın satışı konusunda yaşandı.

Karşı karşıya gelen iki grup arasında, “Araç benim.” tartışması yaşandı.

İstanbul’da “araç benim” kavgası: Tornavidayla birbirlerine saldırdılar - 3

Taraflar birbirleriyle anlaşamayınca tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

İstanbul’da “araç benim” kavgası: Tornavidayla birbirlerine saldırdılar - 4

Ortalığın bir anda karıştığı ve tornavidaların çekildiği kavga cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul’da “araç benim” kavgası: Tornavidayla birbirlerine saldırdılar - 5

Olayın ardından tekmeli, yumruklu, tornavidalı kavgaya karışanlar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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