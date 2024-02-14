İstanbul’da AVM ve ormanları yakmak isteyenlere müebbet hapis talebi

SANIK DOĞAN HAKKINDAKİ İDDİALARI REDDETTİ
Sanıklara talimat verdiği değerlendirilen Serhat Doğan ise hakkında söylenen kibrit, maytap ve yoğurt kutusu aldırdığı iddiaları ile patlayıcı düzenek hazırladığına ilişkin beyanların yalan olduğunu savundu.
D.B’ye aldırdığı yapıştırıcılarla sanık Yusuf Edis’in evdeki kibritleri kullanıp karton üzerine bir şeyler yaptığını iddia eden Doğan, diğer sanıkların kendisine iftira attığını, evdeki patlayıcı maddelerden haberi olmadığını söyledi.
Olayın yaşandığı gün sanıkların nerede olduğunu bilmediğini öne süren Doğan, şunları kaydetti:
“Evde benim dikkatimi çeken tek şey kibrit kutularıydı. Kibrit kutuları harici evde bulunan patlayıcı madde görmedim. Kibrit kutularının da neden evde olduklarını kimseye sormadım. Hiçbir zaman patlayıcı madde yapmadım. Bu konuda kimseden bir şey öğrenmediğim gibi kimse ile bir irtibatım da olmadı. Hiç kimseye bir eylem talimatı vermedim. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum.”
İddianamede sanıklar Serhat Doğan, Sinan Aslan, Yusuf Edis, Yusuf Sürer, Alişan Bulut, Fethullah Arslan, Mehmet Emin Yıldırım, Mehmet İhsan Güney, Mehmet Oktay Yılmaz, Muhammet Yanıt, Özgür Günez ve Veysel Elboğa hakkında devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, terör amacıyla orman yakma, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi, silahlı terör örgütüne üye olmak ve mala zarar verme suçlarından ayrı ayrı 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 16,5’ar yıldan 47’şer yıla kadar hapis cezası istendi.
Yaşları küçük D.B, Ç.K. ve B.S. hakkında ise aynı suçlardan 44,5'er yıldan 61,5'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.