İstanbul’da AVM ve ormanları yakmak isteyenlere müebbet hapis talebi

Buna göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2019’da yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterirken yakalanan “Azad Dilan” kod adlı terörist Barış Kargın, “Toplantı bir saat sürdü. Bu şahıs bize ‘YPS’nin yeni bir döneme girdiğini, bu dönemde metropollere yönelik saldırılar olacağını, turizm hedef alınarak Türkiye ekonomisine darbe vurulmasının planlandığını, örgütün zor durumda olduğu bu zaman diliminde eylemselliği artırmak için bizlere büyük görevler düştüğünü, metropollerde YPS adına değil İntikam Fedai Hareketi (İFH) ve Anti Faşist Hareketi (AFH) adı altında eylemlerin yapılacağını’ söyledi.” ifadelerini kullandı.

Terörist Kargın, toplantıda 14 örgüt mensubunun daha olduğunu, diğerlerinin de kendisi gibi metropollere gönderileceğini tahmin ettiğini anlatarak, görevlendirildiği İzmir’de turistlerin yoğun olduğu bölgeleri seçmesinin istendiğini söyledi.

İddianamede, Bayrampaşa’daki bir alışveriş merkezinde şüpheli cisim patlaması meydana geldiğine ilişkin emniyete ihbarda bulunulması üzerine ekiplerin olay yerine gittiği, patlamayı gerçekleştiren sanık Sinan Aslan ve yaşları küçük D.B’nin burada yakalanması ve tespit edilen diğer sanıkların gözaltına alınmasıyla soruşturmaya başlandığı kaydedildi.