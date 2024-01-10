İstanbul’da avukata uyuşturucu tutuklaması

115 gram skunkla yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, fişek diye tabir edilen satışa hazır paketler halinde, toplam 7 gram kokain, 14 kilo 690 gram skunk, bu maddeleri paketleme ve satışa hazır hale getirmede kullanılan hassas teraziler ve vakum makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.