İstanbul’da avukata uyuşturucu tutuklaması
İstanbul’da Beyoğlu ve Beşiktaş’ta uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen avukat Umut G., birlikte çalıştığı Serdar A. polis tarafından suçüstü yakalandı. Umut G.’nin avukat kimliğini kullanarak polis kontrol noktalarından aramalara takılmadan geçtiği, bu durumu kullanarak uyuşturucu taşıdığı öğrenildi.
İstanbul’da narkotik polisleri, Beyoğlu ve Beşiktaş’ta Umut G. isimli bir avukatın uyuşturucu ticareti yaptığına ilişkin ihbar aldı.İhbarı değerlendiren ekipler, bir süre Umut G.’yi takip etti.