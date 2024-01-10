İstanbul’da avukata uyuşturucu tutuklaması

İstanbul’da Beyoğlu ve Beşiktaş’ta uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen avukat Umut G., birlikte çalıştığı Serdar A. polis tarafından suçüstü yakalandı. Umut G.’nin avukat kimliğini kullanarak polis kontrol noktalarından aramalara takılmadan geçtiği, bu durumu kullanarak uyuşturucu taşıdığı öğrenildi.

İstanbul’da avukata uyuşturucu tutuklaması - 1

İstanbul’da narkotik polisleri, Beyoğlu ve Beşiktaş’ta Umut G. isimli bir avukatın uyuşturucu ticareti yaptığına ilişkin ihbar aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler, bir süre Umut G.’yi takip etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da avukata uyuşturucu tutuklaması - 2

Polis, yapılan fiziki ve teknik takip sonucu İstanbul Barosu’na kayıtlı Umut G.’nin avukatlık kimliğini kullanarak polis uygulamaları ve kontrollerinden aramaya girmeden kolayca geçebildiğini, uyuşturucuyu rahatça taşıdığını belirledi.

İstanbul’da avukata uyuşturucu tutuklaması - 3

Çalışmaların ardından Umut G. ve birlikte hareket ettiği Serdar A. uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı.

İstanbul’da avukata uyuşturucu tutuklaması - 4

115 gram skunkla yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, fişek diye tabir edilen satışa hazır paketler halinde, toplam 7 gram kokain, 14 kilo 690 gram skunk, bu maddeleri paketleme ve satışa hazır hale getirmede kullanılan hassas teraziler ve vakum makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
DAHA FAZLA GÖSTER