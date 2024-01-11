İstanbul’da aynı sokakta bir gün arayla iki kadına taciz

AYNI SOKAKTA VE SAATTE İKİNCİ OLAY

Yaşanan ikinci olay ise, ertesi gün yine aynı sokakta ve saatlerde yaşandı. Yakınlardaki bir hastanede görev yapan C. A., yürüyerek işe gittiği sırada, bir kişinin kendisini takip ettiğini fark etti.

Hızlı adımlarla yürümeye devam eden C.A., sokağın ortasına geldiği sırada kendisini takip eden şüpheli, koşarak kadının yanına gelerek, fiziki tacizde bulundu.

Yaşadığı korkuyla genç kadın, çığlık attı. Çığlık sesleri üzerine çevredekiler genç kadının yardımına koştu. Şüpheli ise, koşarak izini kaybettirdi.