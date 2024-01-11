İstanbul’da aynı sokakta bir gün arayla iki kadına taciz
İstanbul Sultangazi’de iddiaya göre bir sokağa dadanan şüpheli, bir gün arayla işe giden iki sağlık görevlisi kadını taciz etti. Kadınlardan biri yaşadığı korku ile çığlık attı, sesi duyanlar kadının yardımına koştu. Tacize uğrayan kadınlardan biri, polise giderek şüpheliden şikayetçi oldu.
İstanbul Sultangazi’de iki sağlık görevlisi kadın, birer gün arayla sokak ortasında tacize uğradı.İlk olay, 4 Ocak Perşembe günü Cebeci Mahallesi’nde saat 08.00 sıralarında yaşandı. İşe gitmek için evden çıkan ve sağlık görevlisi olduğu öğrenilen bir kadını takip eden kimliği belirsiz şapkalı kişi, kısa süre sonra kadına fiziki tacizde bulundu. Şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.