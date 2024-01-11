İstanbul’da aynı sokakta bir gün arayla iki kadına taciz

İstanbul Sultangazi’de iddiaya göre bir sokağa dadanan şüpheli, bir gün arayla işe giden iki sağlık görevlisi kadını taciz etti. Kadınlardan biri yaşadığı korku ile çığlık attı, sesi duyanlar kadının yardımına koştu. Tacize uğrayan kadınlardan biri, polise giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

İstanbul’da aynı sokakta bir gün arayla iki kadına taciz - 1

İstanbul Sultangazi’de iki sağlık görevlisi kadın, birer gün arayla sokak ortasında tacize uğradı.

İlk olay, 4 Ocak Perşembe günü Cebeci Mahallesi’nde saat 08.00 sıralarında yaşandı. İşe gitmek için evden çıkan ve sağlık görevlisi olduğu öğrenilen bir kadını takip eden kimliği belirsiz şapkalı kişi, kısa süre sonra kadına fiziki tacizde bulundu. Şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

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İstanbul’da aynı sokakta bir gün arayla iki kadına taciz - 2

AYNI SOKAKTA VE SAATTE İKİNCİ OLAY

Yaşanan ikinci olay ise, ertesi gün yine aynı sokakta ve saatlerde yaşandı. Yakınlardaki bir hastanede görev yapan C. A., yürüyerek işe gittiği sırada, bir kişinin kendisini takip ettiğini fark etti.

Hızlı adımlarla yürümeye devam eden C.A., sokağın ortasına geldiği sırada kendisini takip eden şüpheli, koşarak kadının yanına gelerek, fiziki tacizde bulundu.

Yaşadığı korkuyla genç kadın, çığlık attı. Çığlık sesleri üzerine çevredekiler genç kadının yardımına koştu. Şüpheli ise, koşarak izini kaybettirdi.
İstanbul’da aynı sokakta bir gün arayla iki kadına taciz - 3

POLİSE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşadığı olay üzerine Esentepe Polis Merkezi Amirliği’ne giden C.A., kendisini taciz eden kişiden şikayetçi oldu. C.A., polis merkezi amirliğinde olaydan bir gün önce de aynı sokakta bir başka kadının da tacize uğradığını öğrendi.

İstanbul’da aynı sokakta bir gün arayla iki kadına taciz - 4

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İlk olayda, işe gitmek için binadan çıkan kadının peşinden bir kişinin koştuğu görülüyor. İkinci olayda ise, tacize uğrayan C.A.’nın çığlık seslerinin kameraya yansıdığı, sokaktakikerin yardımına koştuğu görülüyor.

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