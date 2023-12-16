İstanbul'da balık fiyatları: Kar yağarsa daha da düşecek
İstanbul'da balık fiyatları geçen seneye göre geriledi. Balıkçılar, soğuk hava ve kar yağışının etkili olması halinde fiyatların daha da düşmesini bekliyor. Geçen sene bol olan palamut bu sene daha az çıkıyor, tane fiyatı 130 lira. En bol olan balık ise hamsi. Hamsinin kilosu, 50 liraya kadar düştü. Balık halinde kalkan balığının kilosu bin 500 bin 600 liradan satılırken, ıstakozun fiyatı ise 2 bin lira.
İstanbul'da geçen seneye kıyasla balık fiyatları geriledi. Balıkçılar bu sene en bol türlerden birinin hamsi olduğunu söylüyor.
Palamut geçen seneye göre daha az. Levrek balığı ve çipuranın da fiyatı geriledi. Kalkanın kilosu ise gram altınla yarışıyor.