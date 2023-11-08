İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Yaz bir türlü bitmiyor
İklim değişikliği ve El Nino etkisiyle küresel sıcaklık ortalamalarında rekor değerler kaydedilirken uzmanlar İstanbul'un baraj havzalarındaki sıkıntının artacağı ve kar yağmaması durumunda sorunun büyüyeceği uyarısı yaptı. Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Yaz bir türlü bitmiyor. Anormal olan bu, yaz çok genişledi." dedi.
Avrupa Komisyonu'na bağlı Kopernik İklim Değişikliği Servisi verilerine göre küresel hava sıcaklığı bu yıl haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan yaz mevsiminde, 1991-2020 yaz mevsimleri ortalamasının 0,66 derece üzerine çıkarak 16,77 dereceyle rekor kırdı ve dünya en sıcak yaz mevsimini yaşadı.