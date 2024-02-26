İstanbul’da “Bina kötü kokuyor” kavgası: 7 yaralı

İstanbul Kağıthane’de iddiaya göre misafirliğe gelen ailenin “Bu bina kötü kokuyor” tepkisini bina sakinleri duyunca ortalık bir anda karıştı. Birbirine giren aile ile bina sakinleri arasında başlayan kavga sokağa taştı. Meydan kavgasında 7 kişi yaralanırken, polis 4 kişiyi gözaltına alındı.

İstanbul’da “Bina kötü kokuyor” kavgası: 7 yaralı - 1

İstanbul’da “Bu bina kötü kokuyor.” tepkisiyle başlayan tartışma sokağa taştı, 7 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında ilçedeki Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi.

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İstanbul’da “Bina kötü kokuyor” kavgası: 7 yaralı - 2

İddiaya göre bir aile akrabalarına misafirliğe geldi. Binaya giren aile, iddiaya göre kötü kokudan rahatsız olunca bağırarak, “Bina ne kadar kötü kokuyor.” dedi.

Bunu duyan bina sakinleri, aileye “Beğenmiyorsanız gidin binadan.” diye karşılık verdi.

Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

İstanbul’da “Bina kötü kokuyor” kavgası: 7 yaralı - 3

Ağız dalaşının büyüyerek küfürleşmenin başlaması üzerine taraflar birbirine girdi. O esnada iddiaya göre bina sakinleri, karşı taraftaki 17 yaşındaki gencin kaşını patlatınca kavga daha da alevlendi.

İstanbul’da “Bina kötü kokuyor” kavgası: 7 yaralı - 4

KAVGA SOKAĞA TAŞTI

Binadan dışarıya taşan olay adeta meydan kavgasına dönüştü. Kimin kime vurduğu belli olmayan olayda, misafirliğe gelen aile de bina sakinlerden birini çocuğuna saldırdı.

İstanbul’da “Bina kötü kokuyor” kavgası: 7 yaralı - 5
İstanbul’da “Bina kötü kokuyor” kavgası: 7 yaralı - 6

Birçok kişinin yaralandığı olayla ilgili vatandaşların ihbarı üzeri olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırırken 4 kişiyi de gözaltına aldı.

Sağlık ekipleri ise kaşı patlayan genç ile hafif şekilde yaralanan 6 kişiye ayakta müdahale etti. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
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