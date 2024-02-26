İstanbul’da “Bina kötü kokuyor” kavgası: 7 yaralı
İstanbul Kağıthane’de iddiaya göre misafirliğe gelen ailenin “Bu bina kötü kokuyor” tepkisini bina sakinleri duyunca ortalık bir anda karıştı. Birbirine giren aile ile bina sakinleri arasında başlayan kavga sokağa taştı. Meydan kavgasında 7 kişi yaralanırken, polis 4 kişiyi gözaltına alındı.
İstanbul’da “Bu bina kötü kokuyor.” tepkisiyle başlayan tartışma sokağa taştı, 7 kişi yaralandı.Olay, dün saat 16.00 sıralarında ilçedeki Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi.