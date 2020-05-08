İstanbul'da bugün (Corona virüs etkisi)

Türkiye'nin ''Kontrollü sosyal hayat'' dönemine geçtiğinin duyurulmasının hemen ardından İstanbul'un bazı yerlerinde yoğunluk yaşandığı görüldü. Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğunluk oluştu. Sağlık Bakanı Koca, İstiklal Caddesi'nin ardından dün Eminönü'nde oluşan görüntüye karşı ''Bu gidiş eve değilse, iyi değil'' yorumunda bulunarak uyarmıştı.
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ntv.com.tr 08.05.2020 - 10:06| Son Güncelleme : 08.05.2020 - 10:09
İstanbul'da bugün, sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik oluştuğu görüldü.
Hafta sonunu kapsayacak iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının hemen öncesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Haftanın son iş gününde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, ekiplerin yoğunluğu azaltma çalıştı.
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