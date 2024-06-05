İstanbul’da bunaltan sıcağın nedeni belli oldu: İzobarik sırt

Prof. Dr. Toros, Marmara Bölgesi ve İstanbul’da sıcaklığın 32 derecelere kadar çıktığına dikkati çekerek, güneşin altında ise sıcaklığın çok daha yüksek olduğunu vurguladı.

İstanbul’da uzun yıllar haziran ayı en yüksek sıcaklıklar ortalamasının 26,9 derece olduğunu aktaran Toros, “4 Haziran’da ise İstanbul’da daha haziran ayının başında olmamıza rağmen sıcaklık yaklaşık 32 derece olarak kayıtlara geçti.” dedi.