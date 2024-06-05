İstanbul’da bunaltan sıcağın nedeni belli oldu: İzobarik sırt
İstanbul yaz mevsimine sıcak hava dalgasının etkisinde başladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden değerler nedeniyle, kentte iki gündür bunaltıcı bir sıcak var. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul’daki hava sıcaklığının izobarik sırt nedeniyle yükseldiğini açıkladı. Toros, “Yüksek basınç merkezi gibi hava çöküyor, çöktükçe de ısınıyor. Bu durum sıcaklıkların artmasına neden oldu.” diye konuştu.
İstanbul bugün de sıcak hava dalgasının etkisi altında…
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye’ye Afrika ve Arap Yarımadası'ndan yeni bir sıcak hava dalgasının geldiğini söyledi.
Bu nedenle sıcaklıkların arttığını belirten Toros, haziran başında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığını ifade etti.