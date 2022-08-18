İstanbul'da cadde ortasında silahlı kavga: Yaralılar var

Haberler - İHA - DHA 18.08.2022 - 16:56 | Son Güncelleme : 18.08.2022 - 16:58
Halkalı Meydanı’nda bulunan bir kafeye gelen iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak kavganın çıkış nedenini araştırıyor.