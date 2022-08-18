İstanbul'da cadde ortasında silahlı kavga: Yaralılar var

Küçükçekmece Halkalı'da cadde üzerinde bulunan bir kafede iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 7 kişi yaralandı. Polis ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.

Haberler - İHA - DHA 18.08.2022 - 16:56 | Son Güncelleme : 18.08.2022 - 16:58

İstanbul'da cadde ortasında silahlı kavga: Yaralılar var - 1

Halkalı Meydanı’nda bulunan bir kafeye gelen iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

İstanbul'da cadde ortasında silahlı kavga: Yaralılar var - 2

Tartışma kısa süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

İstanbul'da cadde ortasında silahlı kavga: Yaralılar var - 3

İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.

İstanbul'da cadde ortasında silahlı kavga: Yaralılar var - 4

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak kavganın çıkış nedenini araştırıyor.

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