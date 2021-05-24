İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi: İki ambulansa ceza
İstanbul'da polis, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı. İçinde hasta bulunmadığı halde emniyet şeridini kullanan iki ambulans sürücüsüne 'emniyet şeridi ihlali'nden 1339'ar lira ceza kesildi.
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Anadolu Ajansı 24.05.2021 - 10:58
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında çakar kullanan araçları durdurarak denetledi.
Sürücülerin emniyet şeridini ihlal edip etmediğini de denetleyen ekipler, 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığını kontrol etti.
İKİ AMBULANS SÜRÜCÜSÜNE CEZA
Denetimler kapsamında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde içinde hasta bulunmadığı halde emniyet şeridini kullanan 2 ambulans sürücüsüne "emniyet şeridi ihlali" suçundan 1339'ar lira ceza kesildi.
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