İstanbul'da çöken binanın sahibinin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı 3 katlı binanın çökmesine ilişkin mülk sahibi Hacı Murat Gençtürk tutuklandı. Bina sahibinin ifadesinde geçen sene meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden sonra "Yarısı Bizden" kampanyasına başvurduğunu belirterek "Binanın sağlamlığıyla ilgili rapor almadım. Kiracılara da kendilerine yer bulmalarını söyledim. Müteahhit bulacağım zaman da bu olay meydana geldi." dediği öğrenildi.

İstanbul'da çöken binanın sahibinin ifadesi ortaya çıktı - 1

İstanbul'un Küçükçekmece'de 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı zemin artı 3 katlı binanın çökmesine ilişkin tutuklanan bina sahibinin hakimlikte verdiği ifadeye ulaşıldı.

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İstanbul'da çöken binanın sahibinin ifadesi ortaya çıktı - 2

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden biri olan Hacı Murat Gençtürk ifadesinde, binanın babasından miras olarak kaldığını, kardeşinin binada bulunan haklarını 2022 yılında satın aldığını söyledi.

İstanbul'da çöken binanın sahibinin ifadesi ortaya çıktı - 3

Binada herhangi bir çatlak veya sıkıntı olmadığını iddia eden Hacı Murat Gençtürk etrafına büyük inşaat yapıldığı için yapının yanında bulunan kaldırımdan çok fazla hafriyat kamyonu geçtiğini ifade etti.

İstanbul'da çöken binanın sahibinin ifadesi ortaya çıktı - 4

"MÜTEAHHİT BULACAĞIM ZAMAN BU OLAY MEYDANA GELDİ"

Şüpheli, binada yaşayan kimsenin kendisinden şikayetçi olmadığını savunarak, "Ben geçen sene meydana gelen depremden sonra devletin 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvurdum. Ancak binanın sağlamlığıyla ilgili rapor almadım. Kiracılara da kendilerine yer bulmalarını söyledim. Müteahhit bulacağım zaman da bu olay meydana geldi." dedi.

İstanbul'da çöken binanın sahibinin ifadesi ortaya çıktı - 5

Hacı Murat Gençtürk binanın babasının yaptığı gibi durduğunu, ekleme olmadığını öne sürerek, yaşanan olayda bir kusur olmadığını ve babasının daha önce yaptığı binaların hala ayakta durduğunu iddia etti.

İstanbul'da çöken binanın sahibinin ifadesi ortaya çıktı - 6

NE OLMUŞTU?

Kartaltepe Mahallesi'ndeki apartmanın çökmesinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar, emniyet müdürlüğündeki işlemleri sonrası Küçükçekmece Adliyesi'ne götürülmüştü.

İstanbul'da çöken binanın sahibinin ifadesi ortaya çıktı - 7

Şüphelilerden döner dükkanının sahibi Ö.A.D. ve eşi İ.D, cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

İstanbul'da çöken binanın sahibinin ifadesi ortaya çıktı - 8

Savcı, bina sahibi Hacı Murat Gençtürk'ü tutuklanması, döner dükkanının eski sahibi Ö.K'yi adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etmişti.

İstanbul'da çöken binanın sahibinin ifadesi ortaya çıktı - 9

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince bina sahibi Hacı Murat Gençtürk'ün tutuklanmasına, Ö.K'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.

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