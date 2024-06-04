İstanbul'da çöken binanın sahibinin ifadesi ortaya çıktı

"MÜTEAHHİT BULACAĞIM ZAMAN BU OLAY MEYDANA GELDİ"

Şüpheli, binada yaşayan kimsenin kendisinden şikayetçi olmadığını savunarak, "Ben geçen sene meydana gelen depremden sonra devletin 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvurdum. Ancak binanın sağlamlığıyla ilgili rapor almadım. Kiracılara da kendilerine yer bulmalarını söyledim. Müteahhit bulacağım zaman da bu olay meydana geldi." dedi.