İstanbul'da çöken binanın sahibinin ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Küçükçekmece'de 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı 3 katlı binanın çökmesine ilişkin mülk sahibi Hacı Murat Gençtürk tutuklandı. Bina sahibinin ifadesinde geçen sene meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden sonra "Yarısı Bizden" kampanyasına başvurduğunu belirterek "Binanın sağlamlığıyla ilgili rapor almadım. Kiracılara da kendilerine yer bulmalarını söyledim. Müteahhit bulacağım zaman da bu olay meydana geldi." dediği öğrenildi.
İstanbul'un Küçükçekmece'de 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı zemin artı 3 katlı binanın çökmesine ilişkin tutuklanan bina sahibinin hakimlikte verdiği ifadeye ulaşıldı.
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